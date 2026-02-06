13 de febrero: ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Amante y la infidelidad?

Estamos a solo unos días para que disfrutemos del 14 de febrero , una de las fechas más importantes para chicos y grandes por igual dado que, en este día, se celebra al amor y la amistad. Sin embargo, ¿sabías que también existe un Día Mundial del Amante que celebra a la infidelidad?

Por increíble que parezca, en todo el planeta el viernes 13 de febrero se llevará a cabo el Día Mundial del Amante y la infidelidad, una fecha que si bien es polémica ha generado mucho interés en los últimos años. Si quieres conocer más desde su creación hace más de una década, entonces quédate con nosotros.

¿Cómo nació y qué es el Día Mundial del Amante y la infidelidad?

En primera instancia, es preciso que sepas que el Día del Amante y la infidelidad comenzó el 13 de febrero del 2015, por lo que cumple 11 años en este 2026. Se trata, entonces, de la antítesis del 14 de febrero, mismo en el que se lleva a cabo el Día del Amor y la Amistad o el Día de San Valentín.

Te puede interesar: ¿Por qué San Valentín es el Santo de los Enamorados?

De acuerdo con Daily Mail, esta festividad se impulsó a través de Ashley Madison, la cual no es más que una plataforma de citas que cuenta con más de 30 millones de usuarios a lo largo de 45 países, la cual va dirigida a personas que se encuentran en una relación matrimonial pero que desean tener una aventura mediante un amante.

Una encuesta realizada por el sitio web menciona que un 30 por ciento de las personas que cometen infidelidad suelen pasar el Día de San Valentín con su pareja extramarital, aunque el resto prefiere hacerlo antes; es decir, el 13 de febrero, lo cual hace que su adrenalina aumente considerablemente en relación a la fecha antes mencionada.

¿Qué hacer el 13 de febrero, Día Mundial del Amante?

Si tu intención es pasar el 13 de febrero con tu amante y cometer infidelidad hacia tu pareja, existen algunos eventos que puedes disfrutar en compañía de esta persona, entre los que destacan asistir a una función de lucha libre, ir a una cena romántica o disfrutar de una película en un cine o dentro de una plaza comercial.