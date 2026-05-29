Manualidades de Paw Patrol: 4 ideas para hacer disfraces con ropa vieja para niños
Si quieres que tus hijos pasen horas entretenidos, pero sin gastar mucho, hacer disfraces de Paw Patrol es una excelente opción de manualidades divertidas.
Los Paw Patrol son de los personajes consentidos para los niños y qué mejor que entretenerlos con un rato de manualidades en casa. Una opción que nunca falla, son los disfraces inspirados en los personajes de esta caricatura infantil, mismos que es posible hacer con ropa vieja para reciclar que muchos creen que es basura, pero a la que en realidad es posible darle una segunda vida.
Cómo hacer disfraces de Paw Patrol con ropa reciclada: las mejores opciones de manualidades
- Uniforme de Chase con una sudadera azul que ya no uses. A muchos pequeños les gusta el perrito Chase por su valiente personalidad y lo consideran como un héroe, por lo que disfrazarse de él es simplemente una gran idea. Y para representar al líder de la "Patrulla Canina" con manualidades caseras, solo se necesita una sudadera de color azul que ya no usen.
El secreto está en agregar los detalles como las placas del oficial con foamy o fieltro amarillo, ya que esto lo hará ver más realista. También una gorra vieja sirve para completar estos disfraces de Paw Patrol baratos y fáciles de hacer.
- Marshall con una playera blanca de manga larga. Si a tus pequeños les fascina Marshall, el perrito bombero de Paw Patrol, estas manualidades con ropa para reciclar les darán horas de diversión. Para recrearlo, se necesita una playera básica de manga larga en color blanco, que es lo que simulará el cuerpo y para las manchas de dálmata, hay que recortar algunas manchas irregulares en fieltro o foamy de color negro.
Como último paso, si tienes retazos de tela roja, te serán de mucha utilidad para crear su capa de servicio. Mucho mejor si tienes una boina o gorro del mismo tono para que quede realista.
- Skye con un vestido rosa para manualidades de Paw Patrol tiernas. Otra de las integrantes más queridas de la "Patrulla Canina", definitivamente es Skye, una tierna cocker que es experta en rescate aéreo. Así que para las niñas que la consideran como su heroína, está la opción de hacer un disfraz usando únicamente un vestido de color rosa para recrear todo su uniforme.
Y como la mayoría de sus aventuras son en el aire, no pueden faltar sus características alas para que los disfraces de Paw Patrol estén completos. Este detalle del traje puede replicarse con una caja de cartón reciclado; solo hay que recortar la silueta y pintar de blanco con rosa. Para las orejitas, usa una hoja de foamy color café suave.
- Rubble con un chaleco amarillo reciclado. Para los pequeñitos que ya empiezan a interesarse en el mundo de la construcción, entonces de seguro Rubble, el bulldog de Paw Patrol es su favorito y quieren seguir sus pasos. Una buena forma de comenzar es con las manualidades tipo disfraz inspiradas en esta serie infantil hechos con muy pocos materiales.
Solo se requiere de un chaleco color amarillo tipo rompevientos; también sirven los impermeables viejos. La clave está en detallarlo con trozos de fieltro gris, y para la gorrita, usar una hoja de foamy.