Hacer manualidades en casa, que en esta ocasión son juguetes caseros, desarrolla la creatividad de los niños mientras se divierten jugando, pero lo mejor de todo es que pasan un rato ameno en familia. El paso a paso de las 4 ideas para crear muñecas de crochet de Paw Patrol.

Este tipo de juguetes son fáciles de hacer y son una alternativa de entretenimiento offline para los niños. Es decir, reducen el tiempo frente a los celulares, televisión y tabletas. Asimismo, tienen la finalidad de fortalecer la concentración, la paciencia y la coordinación motriz. Estas son las manualidades de Peppa Pig para crear muñecas de fieltro en casa.

El paso a paso de los juguetes caseros

1. Marionetas de calcetines: Para ello necesitas unos calcetines viejos que decorarás con ojos y cabello. Posteriormente, agrégale una boca y ciertos detalles con tela o fieltro. Con este juguete los niños podrán crear personajes e inventar historias.

Manualidades en casa: 5 ideas para hacer juguetes caseros para desarrollar la creatividad de los niños|Pinterest

2. Robot reciclado: Dale una nueva vida a esa caja de cartón y tapas de botellas. Para empezar, dale forma al cuerpo del robot con las cajas, para después cubrir algunas partes con papel aluminio, para que se vea futurista. Cabe mencionar que las tapas pueden servir como los ojos y así los niños pueden crear sus diferentes funciones.

Manualidades en casa: 5 ideas para hacer juguetes caseros para desarrollar la creatividad de los niños|Pinterest

3. Catapulta con palitos: Un juguete que hoy en día no se ve, pero que puede ayudar a los niños a desarrollar su mente creativa. Para ello se requieren palitos de paleta, los cuales se unirán con algunas ligas. Después, se debe colocar una cuchara en la parte superior que se encargará de darle impulso a las bolitas de papel.

Manualidades en casa: 5 ideas para hacer juguetes caseros para desarrollar la creatividad de los niños|Pinterest

4. Casa de cartón: El cartón puede ser reciclado. El niño puede pintar las paredes a fin de aportar con su coordinación motriz.

Manualidades en casa: 5 ideas para hacer juguetes caseros para desarrollar la creatividad de los niños|Pinterest

5. Naves espaciales: El material que no debe faltar es el rollo de papel higiénico. Con este tipo de juguetes, los niños pueden inventar historias y personajes que tienen como objetivo viajar hacia el espacio.