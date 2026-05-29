Cómo maquillar la nariz para que parezca más pequeña

El maquillaje tiene una gran cantidad de técnicas que son importantes para poder lograr un resultado óptimo. En el caso de la nariz hay un truco que hará que se vea más pequeño.

Para lograr que tu nariz parezca más pequeña mediante el maquillaje, debes dominar la técnica del contouring, la cual utiliza un juego de luces y sombras para alterar visualmente sus proporciones. El secreto fundamental consiste en usar un tono oscuro (frío) para ocultar o hundir las zonas anchas y un tono claro (corrector o iluminador) para resaltar y estilizar el centro de la estructura.

¿Cómo se debe maquillar la nariz?

Herramientas que vas a necesitar

Contorno frío: En crema o polvo. Evita los tonos naranjas o bronceadores cálidos con brillo.

Corrector claro: Dos tonos más claros que tu piel y de acabado mate.

Polvo translúcido: Para sellar y definir los cortes laterales.

Iluminador sutil: Sin partículas de purpurina muy gruesas.

Brocha pequeña: Una plana o de difuminar ojos para trazar con precisión.

Paso a paso para achicar la nariz

Traza las líneas de sombra

Dibuja dos líneas verticales paralelas en el tabique con el contorno oscuro.

Empieza desde el nacimiento de la ceja para crear continuidad y naturalidad.

Tip clave: Cuanto más juntas estén estas líneas, más delgada se verá la nariz.

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Corta la longitud (Efecto respingado)

Dibuja una pequeña línea horizontal o un medio círculo justo por encima de la punta.

Aplica también un poco de tono oscuro en la base inferior, entre las fosas nasales.

Esto elevará visualmente la punta y hará que se vea significativamente más corta.

Difumina a la perfección

Usa una esponja húmeda, tus dedos o una brocha suave.

Difumina con movimientos suaves hacia abajo, integrando el color con tus mejillas.

Asegúrate de que no queden líneas marcadas o rayones evidentes.

Ilumina el centro

Aplica una línea muy delgada de corrector claro mate justo en el puente de la nariz.

Coloca un pequeño punto de luz aislado con iluminador brillante en la punta.

Error común: No unas la línea del puente con el punto de la punta si tu nariz es larga, ya que la alargará más.

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Realiza la técnica de "Baking"

Coloca abundante polvo translúcido a los costados de la nariz (sobre las aletas).

Déjalo actuar durante un par de minutos y retíralo con una brocha limpia.

Esto limpiará los bordes del contorno oscuro y afilará la nariz de manera drástica.

Ajustes según tu tipo de nariz