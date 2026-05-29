Cómo maquillar pómulos caídos para levantar tu rostro

Con el paso del tiempo el rostro va cambiando y las facciones pueden sufrir modificaciones. Los pómulos pueden sufrir el efecto de la gravedad e ir cayendo por lo que el maquillaje puede ayudarte.

Para maquillar los pómulos caídos y lograr un efecto lifting inmediato, la clave es aplicar los productos de forma ascendente y más alta de lo habitual para reposicionar visualmente los volúmenes del rostro.

¿De qué manera se puede maquillar los pómulos caídos?

Para maquillar los pómulos caídos y lograr un efecto lifting inmediato, la clave es aplicar los productos de forma ascendente y más alta de lo habitual para reposicionar visualmente los volúmenes del rostro.

El Contorno Estratégico

El objetivo es crear una sombra que simule un hueso más elevado.



Ubicación alta: No apliques el contorno en el hueco natural de la mejilla, ya que esto hundirá más el rostro. Colócalo justo sobre el hueso del pómulo.

Trazo diagonal: Dibuja una línea que vaya desde la mitad de la oreja hacia la nariz, deteniéndote a la altura del final del ojo.

Dirección prohibida: Nunca lleves el contorno en dirección a la comisura de la boca, ya que alargará las facciones hacia abajo.

Difuminado hacia arriba: Usa una brocha para desvanecer el producto siempre hacia las sienes. Si lo barres hacia abajo, acentuarás la flacidez.

El Rubor "Lifting"

El colorete aporta frescura y estructura si se coloca en el lugar adecuado.

Evita sonreír: No apliques el rubor sonriendo. Al relajar el rostro, la manzana de la mejilla baja y el color quedará demasiado abajo, acentuando la caída.

Efecto angular: Aplica el rubor en la zona más alta del pómulo, justo por encima del contorno.

Integración: Difumínalo hacia la línea del cabello y las sienes para fundirlo con el contorno en un movimiento ascendente. Usa tonos vivos como melocotón o rosas claros; evita los tonos muy marrones o pesados.

|Crédito: Elena Safonova

Puntos de Luz Correctores

El iluminador y el corrector claro crean volumen óptico donde la piel ha perdido soporte.