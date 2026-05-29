Cómo maquillar pómulos caídos para levantar tu rostro
El efecto del tiempo se hace notar por lo que el maquillaje es una buena herramienta para disimularlo.
Con el paso del tiempo el rostro va cambiando y las facciones pueden sufrir modificaciones. Los pómulos pueden sufrir el efecto de la gravedad e ir cayendo por lo que el maquillaje puede ayudarte.
Para maquillar los pómulos caídos y lograr un efecto lifting inmediato, la clave es aplicar los productos de forma ascendente y más alta de lo habitual para reposicionar visualmente los volúmenes del rostro.
¿De qué manera se puede maquillar los pómulos caídos?
Para maquillar los pómulos caídos y lograr un efecto lifting inmediato, la clave es aplicar los productos de forma ascendente y más alta de lo habitual para reposicionar visualmente los volúmenes del rostro.
El Contorno Estratégico
El objetivo es crear una sombra que simule un hueso más elevado.
- Ubicación alta: No apliques el contorno en el hueco natural de la mejilla, ya que esto hundirá más el rostro. Colócalo justo sobre el hueso del pómulo.
- Trazo diagonal: Dibuja una línea que vaya desde la mitad de la oreja hacia la nariz, deteniéndote a la altura del final del ojo.
- Dirección prohibida: Nunca lleves el contorno en dirección a la comisura de la boca, ya que alargará las facciones hacia abajo.
- Difuminado hacia arriba: Usa una brocha para desvanecer el producto siempre hacia las sienes. Si lo barres hacia abajo, acentuarás la flacidez.
El Rubor "Lifting"
El colorete aporta frescura y estructura si se coloca en el lugar adecuado.
- Evita sonreír: No apliques el rubor sonriendo. Al relajar el rostro, la manzana de la mejilla baja y el color quedará demasiado abajo, acentuando la caída.
- Efecto angular: Aplica el rubor en la zona más alta del pómulo, justo por encima del contorno.
- Integración: Difumínalo hacia la línea del cabello y las sienes para fundirlo con el contorno en un movimiento ascendente. Usa tonos vivos como melocotón o rosas claros; evita los tonos muy marrones o pesados.
Puntos de Luz Correctores
El iluminador y el corrector claro crean volumen óptico donde la piel ha perdido soporte.
- Iluminador alto: Coloca un toque de iluminador únicamente en el punto más alto del pómulo (cerca de la sien) para atraer la luz hacia arriba.
- Línea de soporte: Aplica un corrector un punto más claro que tu piel desde la base de la nariz hacia la oreja de forma recta. Esto genera un "corte" limpio que levanta visualmente toda la mejilla.
- Suavizar surcos: Coloca pequeños puntos de corrector claro sobre el surco nasogeniano (las líneas de la sonrisa) para rellenar las sombras que proyecta el pómulo caído.