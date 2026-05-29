Policías IRRUMPEN casa de Marianne Gonzaga para QUITARLE A SU HIJA y todo quedó grabado

Recientemente Marianne Gonzaga compartió a través de su cuenta de TikTok una transmisión completamente en vivo en donde mostró cómo las autoridades buscaban llevarse a su hija Emma, este video ha causado gran sorpresa entre los diversos usuarios.

Así fue la transmisión que mostró Marianne Gonzaga en TikTok

La creadora de contenido Marianne Gonzaga fue sorprendida por autoridades que se encontraban en busca de su hija Emma. Sin embargo, decidió comenzar a grabar los hechos debido a que los elementos de seguridad no contaban con una orden de cateo. En el video se puede ver a familiares de la influencer discutir con quiénes se encontraban en busca de la menor. “No sé, no me interesa un mandato, hable con mi abogado, hable con mi abogado” fue parte de la respuesta de Marianne dió cuando la cuestionaron sobre dónde se encontraba su hija, misma que no estaba con ella en ese momento.

En el video se puede observar a las autoridades solicitar a la influencer marcar por teléfono a su abogado, sin embargo ella mencionó que no podía hacerlo. “No me puedo retirar hasta que me indique donde se encuentra” fue parte de la declaración de una de las autoridades que buscaban a Emma. En dicho video también se podía ver la presencia de Santiago, la actual pareja sentimental de la influencer. Dicha transmisión alcanzó más de 100 mil visualizaciones donde muchas personas comenzaron a hacer grabación de pantalla para registrar lo que ocurría.

Los hechos comenzaron a subir de nivel cuando Marianne menciono “Tengo una duda, ¿porque si ustedes me ayudaron a recuperar a Emma con una orden legal por qué ustedes no ayudan con una manera igual?” además aseguró que las autoridades se habían burlado anteriormente de José; padre de Emma, y ahora se encontraban en contra de ella.

¿Las autoridades le quitaron su hija a Marianne?

Hasta el momento esta información se desconoce ya que la influencer detuvo de forma inesperada la transmisión, sin embargo, algunas de las últimas palabras que se le escuchó decir fue “No se les está negando nada, ya entraron, ya buscaron, ya preguntaron, ya grabaron, no se les está negando nada”. Por ahora Marianne no ha compartido información a través de sus redes sociales por lo que no hay información sobre el proceso legal o la continuidad que hubo en el caso luego de que las autoridades entraran a la casa en donde se encontraba para llevarse a su hija.