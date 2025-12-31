11 ideas de peinados con moños que se verán coquette, pero a la vez muy elegantes

El Año Nuevo comienza y con él la oportunidad de renovar tu peinado. Pero si prefieres hacerlo poco a poco, puedes usar moños para darle un estilo coquette y muy elegante. En esta selección de 11 ideas te mostramos cómo llevarlos y combinarlos con tus outfits.

Si bien esta tendencia dominó a mediados de 2025, todavía es un buen momento para lucirla en la calle y apelar a la nostalgia, la feminidad y el romanticismo que hay dentro de ti. Según Vogue, llevar un moño atado es una de las mejores formas de expresar emociones a través del peinado . Mira estas propuestas.

Uno por uno, los peinados con moños que se te verán bellísimos

Chongo bajo con moño : Peina tu cabello hacia atrás y reúne en una coleta baja, enróscala para formar un moño y sujétalo con pasadores. Añade un lazo grande encima. Va con vestidos o blusas de encaje y pendientes de perla para una vibra romántica.

Usa el moño con un chongo bajo.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Peina tu cabello hacia atrás y reúne en una coleta baja, enróscala para formar un moño y sujétalo con pasadores. Añade un lazo grande encima. Va con vestidos o blusas de encaje y pendientes de perla para una vibra romántica. Medias coletas con moños : Divide tu cabello a la mitad, forma dos coletas a la altura deseada y atornilla lazos pastel alrededor de las ligas. Combínalas con cardigans suaves y collares delicados para un look dulce.

: Divide tu cabello a la mitad, forma dos coletas a la altura deseada y atornilla lazos pastel alrededor de las ligas. Combínalas con cardigans suaves y collares delicados para un look dulce. Ponytail con moño elegante : Haz una cola de caballo pulida o con ondas suaves y coloca un moño grande justo encima de la liga. Si la usas con maquillaje luminoso y pendientes pequeños para mantener el enfoque en el peinado, te quedará genial.

: Haz una cola de caballo pulida o con ondas suaves y coloca un moño grande justo encima de la liga. Si la usas con maquillaje luminoso y pendientes pequeños para mantener el enfoque en el peinado, te quedará genial. Bubble braid con moños : Haz una o dos colas, secciona en partes con ligas dejando “burbujas” y anuda mini moñitos en cada separación. Úsala con outfits Y2K (como mini faldas y tops ajustados) para un toque divertido.

: Haz una o dos colas, secciona en partes con ligas dejando “burbujas” y anuda mini moñitos en cada separación. Úsala con outfits Y2K (como mini faldas y tops ajustados) para un toque divertido. Semirrecogido con moño grande : Toma la parte superior del cabello, amárrala en una media cola y pon un moño grande encima. Accesorios pastel y manicura suave para intensificar la estética coquette.

Checa estos estilos de peinados con moño.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Toma la parte superior del cabello, amárrala en una media cola y pon un moño grande encima. Accesorios pastel y manicura suave para intensificar la estética coquette. Moños en dos chongos pequeños : Divide el cabello en dos secciones, haz dos chongos y coloca un moño en cada uno. Combina con prendas alineadas al rosa y blanco y un toque de brillo en los ojos.

: Divide el cabello en dos secciones, haz dos chongos y coloca un moño en cada uno. Combina con prendas alineadas al rosa y blanco y un toque de brillo en los ojos. Trenzas con varios moños : Haz trenzas (dobles o simples) y ate mini moñitos a lo largo de ellas o al final. Lo puedes usar con tops con detalles de encaje y accesorios delicados.

: Haz trenzas (dobles o simples) y ate mini moñitos a lo largo de ellas o al final. Lo puedes usar con tops con detalles de encaje y accesorios delicados. Mini moño en media coleta : Igual que la media cola básica, pero con un moño mini justo encima de la liga para un look más sutil. Si la combinas con jeans de tiro alto y blusas suaves para balancear lo cute con lo casual, estarás perfecta.

: Igual que la media cola básica, pero con un moño mini justo encima de la liga para un look más sutil. Si la combinas con jeans de tiro alto y blusas suaves para balancear lo cute con lo casual, estarás perfecta. Peinado Y2K con moños : Divide tu cabello en secciones laterales o centrales y agrega varios moños pequeños a cada sección. Ponle accesorios cromados y zapatillas chunky para un Y2K revitalizado.

: Divide tu cabello en secciones laterales o centrales y agrega varios moños pequeños a cada sección. Ponle accesorios cromados y zapatillas chunky para un Y2K revitalizado. Moños estampados sobre cabello suelto : Deja tu cabello suelto y pega pequeños moños estampados como clips distribuidos arriba. Si lo usas con outfits pastel y maquillaje con tonos rosados para reforzar la estética coquette, darás en el clavo.

: Deja tu cabello suelto y pega pequeños moños estampados como clips distribuidos arriba. Si lo usas con outfits pastel y maquillaje con tonos rosados para reforzar la estética coquette, darás en el clavo. Chongo alto con moño y mechones sueltos: Haz un moño alto clásico, suelta algunos mechones frontales y coloca un moño grande en la base del chongo. Combina con aretes brillantes y sombra suave para acentuar los rasgos faciales.

Qué dice sobre tu personalidad usar moños en tus peinados

Si usas moños en tus peinados no solo le estás gritando al mundo que tienes un estilo y elegancia. Ya sea que lleves colores pasteles, como rosas, lavanda o azul cielo, Glamour indica que todos ellos representan sofisticación, orden y limpieza.