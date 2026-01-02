7 ideas de peinados con corte bob cuadrado que está en tendencia en enero de 2026: lucirás elegante y sofisticada

Muchos consideran que un nuevo año es una nueva oportunidad para cerrar ciclos y cambiar de look a través de un corte de cabello . En esta selección de siete ideas de peinados te mostraremos por qué el bob cuadrado es la elección perfecta para enero de 2026.

El corte bob cuadrado es ideal porque, según expertos en belleza de Vogue, ayuda a realzar las facciones del rostro y mantiene un aire de sofisticación, tanto en estilos lisos como con ondas suaves. Estas propuestas son elegantes, sencillas y una apuesta segura para ti.

Uno por uno, los peinados con corte bob en tendencia

Bob cuadrado clásico liso: Corte recto y uniforme a la altura de la mandíbula con acabado súper liso; proyecta un estilo minimalista y pulido, ideal para combinar con outfits monocromáticos y accesorios metálicos finos.

Corte bob clásico liso.|(ESPECIAL/Pinterest)

Bob cuadrado con raya al medio y brillo : Bob cuadrado con raya al centro y brillo llamativo; da un aire elegante y moderno, perfecto con prendas estructuradas como blazer y collares sencillos.

: Bob cuadrado con y brillo llamativo; da un aire elegante y moderno, perfecto con prendas estructuradas como blazer y collares sencillos. Bob con ondas suaves : Corte cuadrado trabajado con ondas ligeras desde media altura , ofreciendo movimiento delicado; combina a la perfección con looks casual elegantes como suéteres suaves y aretes de perla.

: Corte cuadrado trabajado con , ofreciendo movimiento delicado; combina a la perfección con looks casual elegantes como suéteres suaves y aretes de perla. Bob Beveled (biselado) : Bob cuadrado con suavizado en puntas hacia adentro para crear volumen sutil, favorece rostros alargados y da un estilo sofisticado y clásico para acompañar con collares cortos y blusas de seda.

: Bob cuadrado con suavizado en puntas hacia adentro para crear volumen sutil, favorece rostros alargados y da un estilo para acompañar con collares cortos y blusas de seda. Bob con flequillo recto: Añade un flequillo frontal a tu bob cuadrado para un look chic y juvenil; queda espectacular con maquillaje suave y prendas femeninas como blusas blancas o vestidos minimalistas.

Checa estos cortes bob, te verás elegante.|(ESPECIAL/Pinterest)

Bob cuadrado texturizado : Crea textura ligera en medios y puntas con un spray texturizador para un acabado desenfadado pero elegante , ideal para estilos urbanos combinados con chaquetas de cuero o denim.

: Crea textura ligera en medios y puntas con un spray texturizador para un acabado , ideal para estilos urbanos combinados con chaquetas de cuero o denim. Bob “box” brillante con volumen natural: Bob cuadrado con puntas definidas y volumen natural en raíz que ilumina el rostro, perfecto para eventos formales y para combinar con joyería delicada y maquillaje glam.

Cómo saber si me queda bien el corte bob

El corte bob es uno de los más deseados, pero también uno de los más difíciles de ajustar según las facciones. Por eso, muchas personas tienen la duda de cómo saber si les queda o no. Glamour explica que existe la llamada regla de la mandíbula, que puede ayudarte a descubrirlo .

La medida adecuada para este corte de cabello es de 2.25 pulgadas desde el ángulo del hueso de la mandíbula. Para comprobarlo, colócate frente al espejo con la espalda y la cabeza rectas; después, pon un lápiz de forma horizontal por debajo de la barbilla y, con ayuda de una regla, mide desde el lóbulo de la oreja hacia abajo. Notarás que ambos forman una especie de escuadra.

Si la distancia entre el lápiz y la regla es menor a 2.25 pulgadas, entonces tu rostro es adecuado para llevar este corte.