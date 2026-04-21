La mayoría de los establecimientos proporcionan tickets, de cierta manera, para que los consumidores lleven una buena práctica de saber cuánto dinero gastaron al día, semana o mes y así administrar bien ingresos y salidas. Lo cierto es que llegas a acumular bastantes, que ya ni sabes qué hacer con ellos. Por ello, traemos para ti estas 3 ideas creativas para reutilizar los que te dan en el mercado. Así puedes reciclar la ropa vieja y transformarla en decoración para tu baño sin usar máquina de coser.

Si bien por el tipo de material los tickets no se pueden reciclar, estas 3 ideas servirán para darles otra vida y convertirlos en diferentes decoraciones que podrás presumir a los demás; solo basta con echar a volar la imaginación para obtener grandes resultados. Así puedes reutilizar la ropa vieja que ya no uses y transformarla en organizadores colgantes para el baño.

Las ideas para reutilizar los tickets

1. Portada de cuaderno: Si quieres darle un toque aesthetic a la portada de tu cuaderno, puedes pegar los tickets en la pasta y comenzar a transformarla por completo. Una de las ideas es comenzar a dibujar sobre este tipo de papel lo que más te guste. Cabe mencionar que se recomienda utilizar pinturas acrílicas.

3 ideas creativas para reutilizar los tickets de papel que te dan en el mercado|Pinterest

2. Papel reciclado: Si tienes montones de tickets viejos en los que ya no se aprecian los artículos que compraste, es momento de sacarlos y convertirlos en papel reciclado que podrás utilizar para regalos o para decoración de casa. Para ello hay que cortarlos y remojar los papeles para después licuarlos y así generar una pasta, que a la postre se secará para así tener una lámina única.

3 ideas creativas para reutilizar los tickets de papel que te dan en el mercado|Pinterest

3. Etiquetas: Puedes utilizar el reverso de tu ticket para hacer etiquetas que te servirán tanto en la casa como en la oficina y hasta en la escuela. Puedes pegarlos en recipientes o contenedores, así como en cuadernos.

3 ideas creativas para reutilizar los tickets de papel que te dan en el mercado|Pinterest

Cabe mencionar que los tickets no se pueden reciclar, ya que están hechos de papel térmico, que contiene diferentes químicos, según un artículo de Recicla Ecopositivo. Por ello, se recomienda solicitar tickets electrónicos o reutilizarlos como con las 3 ideas anteriores.