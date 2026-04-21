La IA establece qué tan seguro es visitar Teotihuacán después del tiroteo y la respuesta sorprende

Teotihuacán es considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por lo que al año recibe millones de turistas, tanto nacionales como internacionales, pese a que en el lugar hay una restricción de no tomar fotografías. Sin embargo, el sitio es tendencia por ser el centro de un tiroteo y ahora, con este suceso, la IA responde qué tan seguro es acudir a la zona arqueológica.

De acuerdo con los datos obtenidos por la Inteligencia Artificial (IA), en estos momentos no es recomendable visitar Teotihuacán por ser un acontecimiento reciente. Además, la zona arqueológica está cerrada debido a las investigaciones que se realizan tras el tiroteo y se desconoce cuándo volverá a abrir sus puertas, así lo informó el INAH. Conoce el Pueblo Mágico donde aseguran que nadie sale después de las 10 de la noche.

De momento no se puede visitar, ya que estará cerrada hasta nuevo aviso.|Lugares INAH

Si bien es cierto que es un caso inusual, se espera que de mediano a largo plazo vuelva a ser uno de los destinos predilectos que debes conocer si acudes a la CDMX, aunque posiblemente con mayor presencia de seguridad y mejores filtros de entrada para evitar otro acontecimiento como el ocurrido este lunes 20 de abril de 2026.

¿Qué sucedió en Teotihuacán y por qué es tendencia mundial?

Teotihuacán es un símbolo icónico del mundo prehispánico a nivel internacional, por lo que millones de personas de todo el mundo acuden a esta zona arqueológica cuando visitan la CDMX. Sin embargo, ahora es tendencia por un hecho lamentable que costó la vida de una turista de origen canadiense.

https://x.com/INAHmx/status/2046414562031800826?s=20

El lunes 20 de abril, un hombre armado ingresó a la zona arqueológica para subir a la pirámide de la Luna para disparar en contra de turistas, lo que generó pánico entre los visitantes que corrieron para refugiarse.

Sin embargo, una mujer canadiense murió en el lugar y 13 personas más resultaron lesionadas, de las cuales 8 de ellas aún permanecen hospitalizadas. En cuanto al agresor, también perdió la vida, aunque se desconoce si se suicidó como se informó en primera instancia o fue abatido por elementos de la Guardia Nacional, ya que en recientes horas circularon videos en los que se aprecia a la corporación intercambiando disparos con el sujeto.