14 de febrero: Este es el mejor ritual de Feng Shui para hacer el Día de San Valentín

Todo está listo para gozar de una fecha que, sin duda, se ha vuelto de las favoritas tanto de chicos como grandes por igual. Será en los próximos días cuando se celebre el Día de San Valentín , motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer el mejor ritual de Feng Shui para que el amor finalmente llegue a tu hogar.

Los amantes del Feng Shui saben que esta disciplina y filosofía tiene la capacidad de atraer las buenas energías a los hogares, por lo que entienden que hacer un ritual el próximo 14 de febrero luce como un momento idóneo para que el amor fluya por donde te desenvuelves. Ahora bien, ¿qué debes hacer el Día de San Valentín, según esta creencia?

¿Cuál es el mejor ritual de Feng Shui para hacer el Día de San Valentín?

El ritual, establecido por expertos en Feng Shui, menciona que el primer paso es limpiar los espacios mediante la eliminación de objetos rotos o que ya no se utilizan, pues estos suelen ser recuerdos de relaciones o eventos del pasado que ya no generan un ambiente de tranquilidad y bienestar en las personas que forman parte del hogar.

#AtrayendoElAmor #EnergíaPositiva #RitualDeAmor #astrologia #sanvalentin #amor ♬ Manifestation - Perfect, so dystopian @lanietadenostradamus ✨ Feng Shui para Atraer el Amor ✨ 💖 Si el amor no llega, revisa la energía de tu hogar. Aquí 3 claves para abrirle la puerta: 1️⃣ Haz espacio: Saca lo que no usas y deja lugar en tu clóset y cama para simbolizar que hay espacio para compartir. 2️⃣ Equilibra tu habitación: Usa colores neutros, materiales balanceados y luz cálida para atraer la energía correcta. 3️⃣ Activa la energía de pareja: En la esquina noroeste de tu habitación y sala, coloca una escultura de pareja, dos patitos o un símbolo del amor. 📍 En Lima: Consulta de Feng Shui a domicilio. 🌍 En todo el mundo: Consulta astrológica virtual. Escríbeme. 💫 #FengShui

Esto deriva de los conceptos establecidos en el Feng Shui en donde el desorden simboliza asuntos emocionales que no se han resuelto, hecho que debe quedar a la perfección precisamente este Día de San Valentín. Del mismo modo, los amantes de esta filosofía aseguran que el área del amor se encuentra en el suroeste del hogar, por lo que es preciso activarla en este segundo mes del año.

Para ello, el ritual establece el uso de objetos pares como cojines, figuras de decoración o velas, mismas que puedes encontrar en mercados o centros comerciales. Estos objetos suelen reforzar la unión amorosa entre dos personas, por lo que se recomienda encender dos velas rosas o rojas el 14 de febrero en representación de deseo y amor puro.

¿Cuál es la mejor actividad para hacer con tu pareja el 14 de febrero?

La respuesta a esta pregunta tiene tintes subjetivos, pues prácticamente cualquier actividad que genere felicidad y tranquilidad en la pareja será la mejor para ella. Dicho esto, paseos en bicicleta, ver una película, visitar un museo o asistir a una obra de teatro lucen como las principales actividades a realizar el Día de San Valentín.