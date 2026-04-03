5 sandalias elegantes y cómodas para disfrutar de la ciudad sin cansarte estas vacaciones de Semana Santa

Las vacaciones son el momento perfecto para divertirse, relajarse y caminar pero hacerlo con el calzado adecuado marca la diferencia. Sin embargo, si eres de los que no van a salir de la ciudad y planeas pasar días caminando en las calles citadinas durante esta temporada de primavera y de calor aquí te dejamos los 5 modelos de sandalias ideales para que lucir fresca, sofisticada y sin cansancio.



Sandalias tiras anchas:

Este tipo de calzado brinda mayor soporte al pie gracias a su diseño firme, sus tiras anchas ayudan a la distribución del peso de manera uniforme, lo que reduce el cansancio durante las largas caminatas. Además su diseño minimalista aporta un aire de modernidad que combina con cualquier outfit, ya sea falda, short o vestido.

|Pexels Sandalias tipo plataforma:

Estas sandalias de plataforma no sólo te ayudarán a dar altura, sino también ayuda a distribuir el peso de tu cuerpo evitando la presión del talón como ocurre con las zapatillas, este modelo es ideal para quienes buscan un look más estilizado sin renunciar a la comodidad durante todo el día.

|Pexels Sandalias con suela acolchada:

Las sandalias con este tipo de suela sin ideales para caminar sin cansancio ya que este tipo de material ayuda a la amortiguación ya que cuenta con plantillas suaves y que ayudan en el impacto a la hora de caminar, lo que las hace perfectas para recorrer las calles, museos, parques o centros comerciales sin molestias.

|Pexels Sandalias tipo gladiador:

Las sandalias estilo gladiador son uno de los modelos clásicos durante esta temporada de primavera ya que son diseños ligeros y elegantes, este calzado ofrece buena sujeción al tobillo provocando mayor seguridad y estabilidad al caminar, son ideales para quienes buscan un look trendy.

|Pexels Sandalias estilo slip-on:

Este tipo de sandalias destacan por su practicidad de quitar y poner, además de que hay varios modelos que incluyen soporte ergonómico, lo que las convierte en una opción cómoda y funcional sin perder el estilo.

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