¿Intentó quitarse la vida? Relucen FUERTES declaraciones que hizo Christian Nodal

La vida profesional de Christian Nodal ha estado llena de diversos proyectos musicales, colaboraciones y éxitos, pero al mismo tiempo el cantante de regional mexicano ha estado envuelto en diversas polémicas, especialmente a raíz de su rompimiento con la cantante argentina Cazzu y que al poco tiempo se casara con Ángela Aguilar. Sin embargo, algo que se suma más a lo que las personas opinan en redes sociales es lo relacionado a unas declaraciones que Nodal dió en el pasado pues mencionó que en algún momento de su vida pensó en quitarse la vida.

¿Por qué Cristian Nodal intentó quitarse la vida?

Fue en Venga La Alegría, uno de los programas más exitosos y reconocidos de la televisión mexicana, en donde se brinda gran calidad de información sobre el mundo del espectáculo, que se retomó un hecho que el intérprete de “Ya no somos ni seremos” vivió cuando era más joven pues llegó a pensar en atentar contra su vida. Sin embargo, fue gracias a su abuela que el cantante no logró hacerse daño pues ella lo ayudó en todo momento.

En una entrevista Christian Nodal habló sobre lo difícil que fue su juventud pues no tenía a sus padres. Sin embargo, siempre contó con el apoyo de sus abuelos. “No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos”, fueron algunas de sus palabras. Por otro lado, expresó de qué manera intentó hacerse daño: “Una vez quise tirarme desde un segundo creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó”.

Pelea legal entre Christian Nodal y Cazzu

Actualmente la pareja se encuentra en un conflicto legal que involucra la manutención de su hija, misma que el intérprete de regional mexicano busca proteger para que no sea expuesta en redes sociales ya que su ex pareja comparte constantemente fotografías de la pequeña en redes sociales. Hasta el momento no se ha dictaminado cuál será el resultado ni los acuerdos que las autoridades legales establezcan.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

En México la línea de vida es el siguiente: 800 911 2000, este servicio cuenta con atención de temas emocionales y de salud mental. Es completamente gratis, opera todo el día durante todo el año y se brinda atención especializada en crisis, adicciones y depresión.

¿Cómo detectar señales tempranas de depresión/ intento de suicidio y cómo prevenirlas?

Es importante estar alerta y detectar a tiempo si una persona se quiere quitar la vida y notar si hay cambios en el estado de ánimo y/o comportamiento de la persona así como modificaciones en el sueño o en la cantidad de alimentos que ingiere diariamente, es importante comprobar si esa persona comienza a apartarse de los demás o si ha dicho de forma abierta querer quitarse la vida. La prevención puede salvar vidas y puede hacerse a través de una conversación sin juicios, con mucho apoyo, y sobre todo con la atención profesional necesaria.