Mhoni Vidente PREDICE quién ganará la Copa Mundial de la FIFA 2026 ¿Será México el campeón?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de llevarse a cabo y la astróloga Mhoni Vidente ha hecho sus predicciones sobre La Selección Mexicana en cada partido. De acuerdo con ella México ganará dos partidos y empatará uno, lo que colocará al equipo en un buen lugar.

¿Cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente sobre La Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Recientemente la reconocida astróloga ha hecho sus predicciones sobre los resultados que La Selección Mexicana tendrá en La Copa Mundial de la FIFA 2026. En ellas menciona que el primer partido México VS Sudáfrica La Selección Mexicana ganará quedando como resultado 3-1 o 3-2. Por otro lado, menciona que el segundo partido que será contra Corea del Sur, mismo que se llevará a cabo en Guadalajara México empatará y finalmente el partido contra República Checa La Selección saldrá triunfante. Sin embargo, mencionó que posteriormente México se enfrentaría contra Inglaterra donde no reveló cuál serían los resultados.

Actualmente muchos aficionados y mexicanos en general se encuentran emocionados por la participación de La Selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026 quienes también se encuentran haciendo teorías sobre posibles resultados que el equipo obtenga en cada partido.

Predicciones de Mhoni Vidente para abril

De acuerdo con Mhoni Vidente la carta del Mago traerá doble suerte a los signos de aries quien afortunadamente todos los martes tendrá abundancia, tauro quien tendrá días muy favorables el 2, 5, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 26, y 30 de abril además de que serán excelentes momentos para hacer trámites, géminis que tendrá un mes muy bueno en abril luego de haber pasado una mala racha en los meses anteriores, este signo deberá hacer una limpia de su casa y celular.

Por otro lado, libra que tendrá un gran mes ya que se va a reinventar, saldrá de viaje y crecerá mucho además de que tendrá que buscar el amor y el progreso en todo momento y finalmente sagitario quien se va a reinventar y se verá mucho mejor en el espejo ya que buscará mejorar su aspecto físico, este mes le traerá mucha abundancia, pero es recomendable que tome decisiones para que se pueda desarrollar mejor en todos los sentidos y áreas de su vida. El número 03 y 05 serán los que les favorezcan en su suerte.