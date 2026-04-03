4 ideas fáciles para ocultar los cables de la televisión y que tu sala luzca aesthetic y moderna

¡Dile adiós a los molestos cables de la televisión! Mantenerlos a la vista puede arruinar por completo la estética de tu hogar, haciendo que tu sala luzca desordenada. Por ello, te compartimos 4 ideas fáciles para ocultar todo ese cablerío incómodo y lograr que tu sala luzca súper aesthetic y moderna. ¡Tú eliges el método que mejor se adapte a la decoración de tu casa!

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Ideas aesthetic y modernas para ocultar los cables de la televisión

Estas 4 ideas son verdaderamente sencillas y fáciles de realizar. Elige la que mejor se adapte a tu presupuesto y verás cómo con un pequeño cambio puedes lograr grandes resultados:



Cubiertas adhesivas: La solución más sencilla es usar cubiertas adhesivas, también conocidas como “canaletas para cables”. Estos productos se encuentran en tiendas especializadas en construcción, remodelación y decoración del hogar.

|Crédito: Pinterest | Tecnoblog Fundas decorativas para cables: Si no te gustan las canaletas sencillas, puedes usar fundas decorativas que funcionen como cubiertas. Hay de varios diseños y texturas, acude a tu tienda del hogar más cercana y pregunta por ellas.

|Crédito: Pinterest | Tecnoblog Usa un mueble sencillo, pero práctico: Si tu televisión no está flotando en la pared, la solución es aún más sencilla. Usa algún mueble que sea práctico y se adapte al espacio. Puedes esconder los cables en algún cajón o detrás del mismo mueble. Esto también te puede ayudar a cubrir el enchufe de luz.

| Crédito: Pinterest Crea una pared falsa: Si buscas una opción más sofisticada, puedes crear tu propia pared, ya sea con paneles de yeso o de madera. Esto agregará textura a toda tu sala y la hará ver 100% moderna y aesthetic.

| Crédito: Pinterest

Ya no hay pretexto. Toma nota, acude a tu tienda de remodelación más cercana y despídete de esos molestos cables que cuelgan de tu televisor, que además de dar un aspecto desordenado a tu hogar, pueden ser peligrosos.