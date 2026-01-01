17 modelos de uñas acrílicas lechosas: son hermosas en cortas o largas

Si estás buscando cambiar de estilo en tu manicura , debes intentar con las uñas acrílicas lechosas, un estilo que cada vez llama más la atención por ser simple, minimalista, pero sofisticado. En esta selección de 17 modelos, te mostramos cómo puedes hacerlas y con qué puedes combinarlas.

El estilo lechoso, que comúnmente va en tonos blancos o rosas, ayuda a quitar años de encima y te hará lucir moderna , según la revista de moda Vogue. Si quieres elegir propuestas seguras, entonces encuentra tu estilo en la siguiente lista.

Uno por uno, los modelos de uñas lechosas que son hermosas

Clásico lechoso liso: aplica acrílico color lechoso uniforme, lima en forma cuadrada/almond y combina con outfits neutros.

Checa estas uñas lechosas blancas.|(ESPECIAL/Pinterest)

French lechoso clásico : base lechosa + punta blanca fina, ideal con looks elegantes.

: base lechosa + punta blanca fina, ideal con looks elegantes. French invertido lechoso : lechoso con U invertida en nude, combina con joyería dorada.

: lechoso con U invertida en nude, combina con joyería dorada. Líneas doradas: base lechosa + líneas finas doradas verticales, perfecto con accesorios metálicos.

Las uñas lechosas van mejor en uñas cortas, pero en largas pueden ser interesantes. |(ESPECIAL/Pinterest)

Minimal geométrico : lechoso con triángulos nude o blancos, va con ropa minimal.

: lechoso con triángulos nude o blancos, va con ropa minimal. Brillo sutil : lechoso + top coat con micro-glitter, chic para noches.

: lechoso + top coat con micro-glitter, chic para noches. Perlas 3D : lechoso + un par de perlas en una uña, glam para eventos.

: lechoso + un par de perlas en una uña, glam para eventos. Corazón lechoso: fondo lechoso con mini corazones blancos, dulce con looks románticos.

Checa estos diseños de uñas con estilo lechoso para verte hermosa.|(ESPECIAL/Pinterest)

Marble lechoso : efecto mármol blanco-gris sobre lechoso, sofisticado con jeans y blazer.

: efecto mármol blanco-gris sobre lechoso, sofisticado con jeans y blazer. Luna negativa : lechoso con semicírculo transparente en la base, moderno con tonos tierra.

: lechoso con semicírculo transparente en la base, moderno con tonos tierra. Puntos blancos : lechoso con micro-puntos blancos, adorable con vestidos veraniegos.

: lechoso con micro-puntos blancos, adorable con vestidos veraniegos. Line art negro : lechoso + líneas negras abstractas, edgy con negro total.

: lechoso + líneas negras abstractas, edgy con negro total. Ombré lechoso-blanco : degradado suave lechoso a blanco, elegante con tonos pastel.

: degradado suave lechoso a blanco, elegante con tonos pastel. Holo accents : lechoso con detalle holográfico en una uña, futurista con plata;

: lechoso con detalle holográfico en una uña, futurista con plata; Flor delicada : lechoso + flor pintada en dos uñas, combina con estampados florales.

: lechoso + flor pintada en dos uñas, combina con estampados florales. Cviar beads : lechoso + micro cuentas en acento, ideal para bridal/glam.

: lechoso + micro cuentas en acento, ideal para bridal/glam. Strass sutil: lechoso con pequeños strass alineados, perfecto con outfits de noche.

¿Las uñas lechosas se ven mejor en cortas o largas?

Las uñas con estilo lechoso suelen ir de colores con matices transparentes, como el beige, rosa, crema, nude y blanco. Expertos en belleza recomiendan usarlas en cortas, pues la textura y colores hacen que visualmente se alarguen los dedos. No obstante, si las decoras, puedes lograr diseños interesantes en uñas largas.