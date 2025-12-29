17 modelos de uñas acrílicas para fin de año: son hermosas en cortas o largas

La fiesta de Año Nuevo es el momento perfecto para apostar por una manicura especial que eleve cualquier look. En esta selección de 17 modelos de uñas acrílicas encontrarás propuestas elegantes, modernas y llenas de estilo, que lucen increíbles tanto en uñas cortas como largas y se adaptan a cualquier personalidad.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, muchos diseños navideños también funcionan a la perfección para Nochevieja, ideales para darle la bienvenida al nuevo año con brillo y sofisticación. Ya sea en una gran fiesta o en una cena íntima con la familia, estas opciones clásicas y refinadas son un acierto seguro.

Una por una, las mejores propuestas de uñas acrílicas para fin de año

Efecto glaseado : Son ideales para fiestas por sus brillos y colores.

: Son ideales para fiestas por sus brillos y colores. Metalizadas en dorado : El color del Año Nuevo por excelencia.

: El color del Año Nuevo por excelencia. Efecto metalizado en diferentes colores: Cada uña de un color distinto; no olvides el plata y dorado.

Uñas para Año Nuevo.|(Instagram)

Estilo negro con dorado en la punta: Una combinación de colores elegantes y sencillos, recomendada por Glamour.

Usar uñas acrílicas es sinónimo de elegancia y belleza. |(ESPECIAL/CANVA)

Uñas nude con acabado glossy: Son elegantes, limpias y atemporales; combinan con cualquier outfit festivo sin robar protagonismo.

Son elegantes, limpias y atemporales; combinan con cualquier outfit festivo sin robar protagonismo. Francesa clásica renovada: La francesa nunca falla y aporta sofisticación; es perfecta si buscas algo discreto pero pulido.

La francesa nunca falla y aporta sofisticación; es perfecta si buscas algo discreto pero pulido. Francesa con punta dorada: El dorado simboliza abundancia y éxito, ideal para recibir el nuevo año con buena energía.

El dorado simboliza abundancia y éxito, ideal para recibir el nuevo año con buena energía. Uñas blancas lechosas: Representan nuevos comienzos y pureza, además de lucir modernas y muy finas.

Representan nuevos comienzos y pureza, además de lucir modernas y muy finas. Uñas color champán: Evocan celebración y glamour sin ser excesivas; son perfectas para una cena elegante.

Evocan celebración y glamour sin ser excesivas; son perfectas para una cena elegante. Uñas beige con una uña acento brillante: Mantienen la sencillez, pero el brillo añade ese toque festivo justo para Año Nuevo.

Mantienen la sencillez, pero el brillo añade ese toque festivo justo para Año Nuevo. Uñas transparentes con glitter fino: Discretas y luminosas, reflejan la luz y simbolizan esperanza y renovación.

Discretas y luminosas, reflejan la luz y simbolizan esperanza y renovación. Uñas color perla: Aportan sofisticación y un brillo suave que se ve lujoso y muy acorde a la fecha.

Estas ideas de uñas acrílicas te encantarán.|(PINTEREST)

Uñas rosa palo: Delicadas y femeninas, ideales para quienes buscan un look natural pero arreglado.

Delicadas y femeninas, ideales para quienes buscan un look natural pero arreglado. Uñas grises claras: Son modernas y minimalistas; una opción elegante que se aleja de lo tradicional.

Son modernas y minimalistas; una opción elegante que se aleja de lo tradicional. Uñas negras con detalle metálico: El negro estiliza y el detalle metálico aporta el toque festivo sin exagerar.

El negro estiliza y el detalle metálico aporta el toque festivo sin exagerar. Uñas cortas en tono dorado suave: Prácticas y chic, combinan sencillez con el espíritu de celebración.

Prácticas y chic, combinan sencillez con el espíritu de celebración. Uñas color marfil con líneas finas doradas: Minimalistas pero sofisticadas; representan equilibrio, elegancia y buenos deseos para el nuevo año.

Cómo hacer que las uñas acrílicas te duren más tiempo

Para que tus uñas no se arruinen después de la fiesta de Año Nuevo, puedes adoptar una serie de hábitos que te ayudarán a hacerlas durar más tiempo y presumirlas durante las primeras semanas de 2026. Expertas en belleza consultadas por la revista Cosmopolitan sugieren poner especial atención en la temperatura del agua, el uso rudo que les damos y la higiene de las cutículas, ya que estos factores son determinantes en la vida de las uñas acrílicas.

En ese sentido, una de las mejores formas de cuidarlas es aplicar aceite de cutículas todos los días, para mantenerlas limpias, hidratadas y brillantes.