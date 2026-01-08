2026 tendrá más de 900 lluvias de estrellas; ¿cuándo y dónde serán las más importantes?

Los eventos astronómicos se presentarán con mucha fuerza este año, pues expertos en la materia consideran que, durante el 2026, habrá alrededor de 900 lluvias de estrellas. Ante ello, es preciso que conozcas cuándo y dónde serán las más importantes, y si estas se podrán ver en México.

Las lluvias de estrellas, también conocidos como meteoros, ocurre cuando la Tierra atraviesa por una llamada nube de escombros que aparece gracias a un asteroide. Estas partículas suelen quemarse por la fricción, lo cual hace que se produzcan brillantes rastros de luz que se conocen popularmente como estrellas fugaces.

¿Cuáles serán las lluvias de estrellas más populares del 2026?

Según lo establecido por el Centro de Datos de Meteoros de la Unión Astronómica Internacional, el 2026 contará con alrededor de 900 lluvias de estrellas, mismas que comenzarán desde este mes y que destacan no solo por su belleza natural, sino también por la intensidad y el potencial que tendrán sin que el clima se vea afectado.

La Eta Acuáridas será una de las más relevantes dado que estas permanecerán en el planeta desde el 19 de abril y hasta el 28 de mayo. Otras lluvias de estrellas a destacar serán las Delta Acuáridas del Sur, las cuales estarán activas del 12 de julio al 23 de agosto del siguiente año.

Las leónidas estarán activas desde el 6 y hasta el 30 de noviembre del 2026, las cuales son famosas por sus históricas tormentas de meteoros. Finalmente aparecen las perseidas, activas durante el 17 de julio al 24 de agosto y que su máximo esplendor se producirá entre el 12 y el 13 de agosto.

Líridas, ¿la lluvia de estrellas más importante del 2026?

Se sabe que las líridas, mismas que se presentarán del 14 al 30 de abril del 2026 , serán uno de los eventos más importantes de este año gracias a que se observa durante muchas noches en su máximo esplendor, aunque para esta temporada su pico estará entre el 21 y el 22 de abril con una iluminación superior al 70 por ciento.