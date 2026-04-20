Santa Fe Klan demuestra el mayor actor de amor por su novia Camila Zamorano, ¿qué hizo el cantante?

Santa Fe Klan hace el mayor actor de amor por su novia Camila Zamorano, quien estuvo hospitalizada luego de tener una delicada cirugía. A través de las redes sociales de ambos famosos, tanto el cantante como la pugilista subieron una serie de historias donde, la peleadora está en cama recuperándose de una operación, pero a lado se ve uno gigante, posteriormente, en la segunda imagen, aparece el rapero mexicano cuidando a su pareja.

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¿Por qué operaron a Camila Zamorano?

“Ánimo mi bonita; ya casi nos vamos de aquí”, fue el mensaje que le escribió Santa Fe Klan, quien publicó unas historias en su cuenta oficial de Instagram, donde Camila Zamorano tuvo una cirugía de apendicectomía laparoscópica en Hermosillo, Sonora.

|IG: camilazamoranoe

La novia de Santa Fe Klan, lo que sí es un hecho es que, el estado de salud de Camila Zamorano se recupera de manera satisfactoria, a eso se le suma que, la pugilista está siendo cuidada por el cantante quien le ha demostrado todo su apoyo en todo momento; ya que el intérprete de “Así soy”, la está llenando de regalos y mucho amor.

Camila Zamorano nació en Hermosillo, Sonora, y se ha destacado por ser una peleadora profesional de boxeo; con apenas 18 años de edad, la pugilista ya cuenta con un cinturón del CMB (Consejo Mundial de Boxeo). Arriba de los rings es conocida como “La Magnifica”, y es una de las gladiadoras más prometedoras del deporte gracias a sus cualidades como fuerza y sobre todo, técnica.

¿Desde cuándo son novios Santa Fe Klan y Camila Zamorano?

Santa Fe Klan y Camila Zamorano son novios, sin embargo, aunque no se tiene una fecha exacta en la que el cantante y la boxeadora comenzaron su relación, la realidad es que desde hace un par de semanas el rapero subió una foto donde aparece a lado de la pugilista con un ramo de flores enorme.

Esta foto provocó reacciones en redes sociales, sin embargo, los mensajes de amor y de aprobación por parte de sus seguidores, así como miles de me gusta y cientos de mensajes, que iban desde felicitaciones hasta muchas sorpresas; por lo que sus fanáticos celebraron la nueva etapa del cantante, luego de tener varios problemas con Maya Nazor, quien es la actual madre de su hijo.