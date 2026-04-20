Última hora: Paola Núñez se casa y sorprende con fotos de su galán en redes sociales

La actriz mexicana Paola Núñez se casó y así fue como presumió en redes sociales la boda con Federico Verardi quien de acuerdo con su cuenta oficial de Instagram cuenta con 2786 seguidores; por otro lado, la famosa mexicana subió una foto con el vestido de novia, ella está sentada en un columpio mientras su ya marido la observa mientras él está parado.

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¿Quién es Paola Núñez?

Paola Núñez nació el 8 de abril de 1978 en Tecate, Baja California, sin embargo, el año en el que saltó a la fama fue en el 2005 cuando protagonizó la telenovela “Amor en Custodia” de TV Azteca. Tras este éxito, la mexicana pudo seguir trabajando en otros proyectos; sin embargo, luego de tener varias telenovelas en la pantalla chica, probó suerte en películas del séptimo arte.

La aventura de Paola Núñez la hizo tener participación en grandes cintas de Estados Unidos así como en series como: The Son, The Purge, The Fall of the House of Usher y en Resident Evil. También se le recuerda por darle vida a Rita en la película de Bad Boys for life, la cual se estrenó en el año 2020.

Cabe señalar que, en el 2007 se unió a la causa de Greenpeace para concientizar a la población sobre el calentamiento global, y además también trabajó con algunas marcas, lo cual ha hecho que apareciera en la portada de algunas revistas de gran renombre. Cuando dio una entrevista para una revista local, dijo que era una mujer aventurera, y que desde siempre le han gustado los deportes extremos, pero con el paso del tiempo ha decidido meterle más precaución a su vida para no lastimarse.

Recordemos que, Paola pudo trabajar a lado de Will Smith en la película de Bad Boys, donde en la misma charla, aseguró que, nunca se imaginó trabajar con este actor, ya que su personalidad es muy grande, pero de igual subrayó que, trabajar con Vanessa Hudgens, fue una experiencia bastante agradable, y terminó diciendo que era una alma vieja, porque es muy hermosa y sabia.

