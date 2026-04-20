¿Quiénes eran las víctimas que perdieron la vida durante el ataque en grabaciones de importante telenovela?

En las últimas horas el mundo del entretenimiento se ha visto paralizado tras la violencia que irrumpe de forma inesperada en el set de la telenovela “Sin senos no hay paraíso” durante este sábado 18 de abril 2026 que dejó un saldo de al menos dos personas muertas, incluidas dos elementos importantes de la producción.

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De acuerdo con las autoridades colombianas, los hechos se registraron en la localidad de San Fe, cuando un hombre ingresó a la zona donde se estaban realizando las grabaciones con un arma blanca, tras una serie de intercambio de palabras se hizo una riña donde dos personas de la producción intervinieron, sin embargo, resultaron heridos y más tarde se reportó su deceso.

Hasta el momento, las autoridades han señalado que el agresor fue identificado como José Cubillos García de 23 años, en un principio de descartó que se tratara de un hecho de robo, pero como fue avanzando la investigación se determinó que García habría atacado en el cuello con su arma blanca a un elemento de la producción mientras se encontraba fumando, al ver este hecho dos personas más se acercaron y fue ahí donde resultaron heridos.

¿Quiénes eran las víctimas de la famosa producción que perdieron la vida?

Tras revelarse la noticia parte de la producción y elenco que forma parte de esta novela comenzaron a alzar la voz pidiendo justicia y recordando a sus compañeros y mediante estos mensajes se determinó que las víctimas mortales responden al nombre de Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18.

De acuerdo con información difundida, Cárdenas contaba con experiencia dentro del ámbito audiovisual, desempeñándose en labores clave detrás de cámaras.

Por su parte, el joven identificado como Perdomo Corrales iniciaba su camino profesional en la industria, formando parte del equipo operativo del rodaje. Compañeros de la producción han indicado que ambos eran profesionales y respondían a sus compromisos, además, que eran elementos importantes de la producción.