3 consejos que debes seguir si quieres dormir mejor y tienes 60 años o más

Se sabe que, con el paso de los años, el cuerpo comienza a tener dificultades para realizar actividades rutinarias como caminar, andar en bicicleta o, incluso, descansar por las noches. Si esto ocurre contigo y ya superas la barrera de los 60 años de edad, entonces debes conocer estos 3 consejos que seguramente te ayudarán a dormir mejor.

El portal SuMédico establece que existen algunos consejos que las personas de la tercera edad pueden seguir si su deseo es dormir mejor por las noches, esto pese a los problemas físicos y de salud que puedan tener considerando que los patrones de sueño cambian con la edad, esto según lo establecido por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

¿Cuáles son los mejores consejos para dormir mejor si tienes 60 años o más?

Evita dormir mucho por la tarde: Si bien la siesta por las tardes es un momento de tranquilidad para las personas de la tercera edad, no es del todo recomendable pues, según un estudio publicado por la revista de la Sociedad Geriátrica Americana, estas personas tiene un riesgo más elevado de padecer alteraciones de ritmo al descansar por las noches.

Antes de dormir deja prendida una luz azul : De acuerdo con la Academia Americana de Medicina del Sueño, se recomienda evitar las pantallas azules; es decir, la tablet, la televisión o los dispositivos celulares al menos a partir de las 8 de la noche, y por el contrario utilizar luces más tenues y cálidas.

: De acuerdo con la Academia Americana de Medicina del Sueño, se recomienda evitar las pantallas azules; es decir, la tablet, la televisión o los dispositivos celulares al menos a partir de las 8 de la noche, y por el contrario utilizar luces más tenues y cálidas. Presta atención a tu colchón: Se sabe que un lugar de descanso adecuado hará que las personas de 60 años o más puedan dormir mejor. Ante ello se recomienda un colchón con un soporte físico lo suficientemente adecuado (no demasiado blando) a fin de que cuide tu columna y, en consecuencia, tu densidad ósea.

¿Cuál es la importancia de no tomar agua antes de dormir?

Una vez cumplidos o superados los 60 años de edad se vuelve común que la vejiga pierda su capacidad de retención, lo cual hace que la próstata y el suelo pélvico en hombres y mujeres obliguen a la persona a levantarse al baño por las noches. Por tal motivo, expertos recomiendan no tomar agua antes de ir a dormir para evitar esta situación.