3 peinados de niña para el regreso a clases
Peinados cómodos y fáciles de hacer para que las niñas se luzcan en el regreso a clases. Estos son los 3 looks prácticos y bonitos para las más pequeñas.
El regreso a clases es el momento ideal para renovar no solo útiles escolares y mochilas, sino también los peinados de las más pequeñas. Apostar por estilos prácticos y bonitos ayuda a optimizar las mañanas y permite que las niñas lleguen cómodas y seguras a la escuela, sin dejar de lado un toque de diversión.
En 2026, los peinados infantiles para el colegio se inclinan por opciones sencillas, resistentes y llenas de color. Trenzas, coletas y chonguitos se mantienen como los favoritos, ya que combinan facilidad, orden y creatividad, adaptándose a distintos tipos de cabello y edades.
3 peinados fáciles y bonitos para el regreso a clases de las niñas
- Peinado trenzado: es uno de los más sencillos y a la vez más encantadores. Para realizarlo, basta con dividir el cabello en 2 partes iguales y hacer una trenza a cada lado. Al llegar a la mitad del largo, se pueden sujetar con liguitas o moños, logrando un look prolijo que se mantiene durante toda la jornada escolar.
- Coletas divertidas: son una opción clásica que nunca falla. Se comienza separando el cabello en 2 y formando coletas altas. Luego, cada coleta se trenza y se decora colocando varias ligas de colores a lo largo del cabello, desde la parte superior hasta las puntas. Es un peinado ideal para quienes buscan rapidez sin renunciar al estilo.
- Chonguitos trenzados: destacan por su originalidad y firmeza. Primero se divide el cabello en 2 secciones y se trabaja cada lado con pequeñas coletas frontales que se van uniendo, repitiendo el proceso varias veces. Al final, se forman dos coletas altas, se trenzan y se enrollan para crear chongos, logrando un peinado llamativo y perfecto para largas jornadas escolares.
@gabysantosg1 ✨La pregunta del millón!!! 👧🏼🩷✨✨✨ aquí te dejo el secreto para que te queden los chongos de moda perfectos con tu niña 🥰🫶🏻 #parati #viral #kids #momlife #peinadosparaniña #peinadosfaciles #mamaehija #niña #beauty #hair #hairstyle #girls ♬ sonido original - Gaby Santos
Accesorios ideales para lucir cada peinado de niña
Los accesorios juegan un papel clave para realzar estos peinados. Para las trenzas, los moños pequeños, liguitas de colores o listones delgados aportan un toque delicado y alegre. En el caso de las coletas divertidas, las ligas multicolor o con detalles brillantes permiten personalizar el look y hacerlo más dinámico.
Para los chonguitos trenzados, las donitas suaves, mini scrunchies o pinzas decorativas son ideales, ya que aseguran el peinado sin maltratar el cabello. Elegir accesorios cómodos y resistentes garantiza que el peinado se mantenga intacto y que las niñas puedan disfrutar del día escolar con total comodidad.
@cristinahdez19 Los Chonguitos más tiernos Que necesitas hacerle a tu niña ✨😉Fácil y sencillos 😉✨ #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #peinados #peinadosparaniña #peinadoparalaescuela #peinadoparaniñas ♬ ELEGANT FASHION - Athostvz