3 peinados de niña para el regreso a clases

El regreso a clases es el momento ideal para renovar no solo útiles escolares y mochilas, sino también los peinados de las más pequeñas. Apostar por estilos prácticos y bonitos ayuda a optimizar las mañanas y permite que las niñas lleguen cómodas y seguras a la escuela, sin dejar de lado un toque de diversión.

En 2026, los peinados infantiles para el colegio se inclinan por opciones sencillas, resistentes y llenas de color. Trenzas, coletas y chonguitos se mantienen como los favoritos, ya que combinan facilidad, orden y creatividad, adaptándose a distintos tipos de cabello y edades.

3 peinados fáciles y bonitos para el regreso a clases de las niñas

Peinado trenzado : es uno de los más sencillos y a la vez más encantadores. Para realizarlo, basta con dividir el cabello en 2 partes iguales y hacer una trenza a cada lado. Al llegar a la mitad del largo, se pueden sujetar con liguitas o moños, logrando un look prolijo que se mantiene durante toda la jornada escolar.

: es uno de los más sencillos y a la vez más encantadores. Para realizarlo, basta con dividir el cabello en 2 partes iguales y hacer una trenza a cada lado. Al llegar a la mitad del largo, se pueden sujetar con liguitas o moños, logrando un look prolijo que se mantiene durante toda la jornada escolar. Coletas divertidas : son una opción clásica que nunca falla. Se comienza separando el cabello en 2 y formando coletas altas. Luego, cada coleta se trenza y se decora colocando varias ligas de colores a lo largo del cabello, desde la parte superior hasta las puntas. Es un peinado ideal para quienes buscan rapidez sin renunciar al estilo.

: son una opción clásica que nunca falla. Se comienza separando el cabello en 2 y formando coletas altas. Luego, cada coleta se trenza y se decora colocando varias ligas de colores a lo largo del cabello, desde la parte superior hasta las puntas. Es un peinado ideal para quienes buscan rapidez sin renunciar al estilo. Chonguitos trenzados: destacan por su originalidad y firmeza. Primero se divide el cabello en 2 secciones y se trabaja cada lado con pequeñas coletas frontales que se van uniendo, repitiendo el proceso varias veces. Al final, se forman dos coletas altas, se trenzan y se enrollan para crear chongos, logrando un peinado llamativo y perfecto para largas jornadas escolares.

Accesorios ideales para lucir cada peinado de niña

Los accesorios juegan un papel clave para realzar estos peinados. Para las trenzas, los moños pequeños, liguitas de colores o listones delgados aportan un toque delicado y alegre. En el caso de las coletas divertidas, las ligas multicolor o con detalles brillantes permiten personalizar el look y hacerlo más dinámico.

Para los chonguitos trenzados, las donitas suaves, mini scrunchies o pinzas decorativas son ideales, ya que aseguran el peinado sin maltratar el cabello. Elegir accesorios cómodos y resistentes garantiza que el peinado se mantenga intacto y que las niñas puedan disfrutar del día escolar con total comodidad.