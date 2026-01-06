Estos son los peinados que puedes hacerte con el corte bob para la oficina

El corte bob se destaca por ser un estilo con capas cortas de pelo; usualmente, su longitud puede ser hasta la mandíbula o hasta los hombros, siendo un estilo que se ha vuelto popular entre las mujeres por ser sofisticado y que mantiene cierto largo en tu melena.

Sin embargo, debido a la longitud, suele ser difícil hacerse ciertos peinados, pero eso no implica que sea imposible. Es así que te daremos algunas opciones que puedes usar, ideal para llevar a la oficina un estilo elegante y formal.

¿Qué peinados puedo hacerme con el corte Bob?

Por suerte, en el corte bob es posible presumir con peinados únicos, los cuales puedes emplear en la oficina o durante algún evento importante. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar:

Uso de mascada: Ya sea que lo uses como una diadema, es ideal para darle un aspecto más ligero y fresco para la temporada de verano. Preferentemente, usa mascadas lisas o con tonalidades muy neutras.

Pinzas: Emplea una pinza para poder recogerlo en la parte trasera, una alternativa ideal para quienes no quieren jalarse mucho el pelo.

Clips: En los laterales emplea clips para poder recogerlo; para mayor formalidad, emplea los que sean lisos.

Medio recogido: Con una pequeña liga, sujeta los mechones laterales en la parte trasera, logrando un aspecto diferente a tu pelo.

Mechones laterales: Si eres de las que no les gusta dejar su frente completamente descubierta. Haz un medio recogido con ligas o pinzas y deja en la parte frontal dos mechones disponibles.

¿A qué tipo de cara le queda el corte Bob?

Aunque el corte bob le puede quedar a cualquier rostro, es una realidad que hay a ciertas personas que les queda mejor, debido a que logran crear cierto equilibrio visual, y son capaces de suavizar ciertos rasgos faciales.

Dentro de los rostros que mejor sobresalen, sin duda son los rostros ovalados, los cuadrados y quienes tienen una frente ancha. Si tienes las características, aprovecha la oportunidad de hacer un cambio de look y pon a prueba los peinados para oficina que ya te mencionamos.