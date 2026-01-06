Estos son los peinados que puedes hacerte con el corte bob para la oficina
¿Tienes el corte bob y no sabes cómo estilizarlo? Te compartimos algunos peinados que puedes emplear para la oficina, estilos que seguramente te encantarán
El corte bob se destaca por ser un estilo con capas cortas de pelo; usualmente, su longitud puede ser hasta la mandíbula o hasta los hombros, siendo un estilo que se ha vuelto popular entre las mujeres por ser sofisticado y que mantiene cierto largo en tu melena.
Sin embargo, debido a la longitud, suele ser difícil hacerse ciertos peinados, pero eso no implica que sea imposible. Es así que te daremos algunas opciones que puedes usar, ideal para llevar a la oficina un estilo elegante y formal.
¿Qué peinados puedo hacerme con el corte Bob?
Por suerte, en el corte bob es posible presumir con peinados únicos, los cuales puedes emplear en la oficina o durante algún evento importante. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar:
- Uso de mascada: Ya sea que lo uses como una diadema, es ideal para darle un aspecto más ligero y fresco para la temporada de verano. Preferentemente, usa mascadas lisas o con tonalidades muy neutras.
- Pinzas: Emplea una pinza para poder recogerlo en la parte trasera, una alternativa ideal para quienes no quieren jalarse mucho el pelo.
- Clips: En los laterales emplea clips para poder recogerlo; para mayor formalidad, emplea los que sean lisos.
- Medio recogido: Con una pequeña liga, sujeta los mechones laterales en la parte trasera, logrando un aspecto diferente a tu pelo.
- Mechones laterales: Si eres de las que no les gusta dejar su frente completamente descubierta. Haz un medio recogido con ligas o pinzas y deja en la parte frontal dos mechones disponibles.
@etceteraaccesorios Sencillo, práctico y súper trendy ✨ #hairstyle #tiktokfashion #accesorios ♬ original sound - 🎶_INTXRFLY_🎶
¿A qué tipo de cara le queda el corte Bob?
Aunque el corte bob le puede quedar a cualquier rostro, es una realidad que hay a ciertas personas que les queda mejor, debido a que logran crear cierto equilibrio visual, y son capaces de suavizar ciertos rasgos faciales.
Dentro de los rostros que mejor sobresalen, sin duda son los rostros ovalados, los cuadrados y quienes tienen una frente ancha. Si tienes las características, aprovecha la oportunidad de hacer un cambio de look y pon a prueba los peinados para oficina que ya te mencionamos.
@anastasijaeats Also useful for thin but long hair girlies! 🎀 #shorthairstyles #bixiecut #bobhaircut #shorthair #hairtutorial ♬ Dracula - Tame Impala