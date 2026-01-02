Estos días faltan para el regreso a clases, según el Calendario de la SEP

Un nuevo año finalmente ha llegado, aunque esto no impide que las y los alumnos afiliados a la SEP continúen con su periodo de vacaciones escolares. Ante ello, vale mencionar cuántos días restan, a partir de hoy, para el regreso a clases al interior de la República Mexicana. ¿Quieres conocer más al respecto?

Las vacaciones de diciembre comenzaron oficialmente el 22 de diciembre, por lo que han sido varios los días en que los estudiantes han podido disfrutar de un asueto escolar, mismo que terminará en las próximas semanas de acuerdo con lo establecido en el Calendario Escolar de la SEP.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos, según la SEP?

Según indica el Calendario de la SEP, las vacaciones de invierno serán más duraderas en relación al año pasado, por lo que estas estarán presentes hasta el viernes 9 de enero. Lo anterior sugiere que las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria volverán a las aulas el lunes 12 de enero.

Te puede interesar: ¿Se volverán a suspender las clases? Esto dice la SEP

2025 fue un año de mucho aprendizaje, experiencias y grandes noticias y hechos para la transformación educativa. ✨🏫



Nos despedimos de este año y esperamos con mucho gusto el 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣, para seguir avanzando hacia un México más justo, humanista y lleno de esperanza para todas y… pic.twitter.com/N4rwGrsEUE — SEP México (@SEP_mx) January 1, 2026

Cabe mencionar que, durante estos primeros días de enero, la SEP lleva a cabo un taller intensivo pensado para el personal docente, por lo que estos sí tendrán que asistir a los colegios una semana antes en función de trabajar en la planeación educativa del siguiente semestre del año sin la presencia de los estudiantes.

Además, este periodo es fundamental para que las y los alumnos disfruten de eventos significativos tales como la Navidad, el Año Nuevo y, por supuesto, el Día de Reyes Magos, el cual se ha vuelto uno de los más importantes para quienes forman parte de la educación básica en el país.

¿Cuándo es el primer puente del 2026, según la SEP?

Según lo establecido por el Calendario de la Secretaría de Educación Pública , el primer puente del año llegará precisamente en enero del 2026. De hecho, se sabe que este se programó para el viernes 30, y guarda relación con la primera Junta de Consejo Técnico Escolar del año.