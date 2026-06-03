Abecedario de Super Mario Bros: 5 plantillas de letras para aprender con Mario y Luigi

¿Tienes un hijo, primito o sobrino que ya está llegando a la edad en que debe comenzar a identificar las letras del alfabeto? A continuación te compartimos algunas plantillas de abecedario de Super Mario Bros que puedes descargar e imprimir para ayudarle en su tarea y que el aprendizaje se vuelva más atractivo con sus personajes favoritos.

Recuerda que un elemento muy importante del aprendizaje es la constancia y, para eso, puede resultar muy útil tener imágenes que sean atractivas para los más pequeños. Existen diversas opciones, como imprimir tarjetas y plastificarlas para formar un llavero, o crear un cartel que no solo sea decoración del cuarto sino también tenga una función específica.

5 plantillas de abecedario de Super Mario Bros para aprender las letras con ayuda de Mario y Luigi

1. Plantillas de trazo

En plataformas como Pinterest puedes encontrar estas plantillas con las letras del abecedario tematizadas de Mario Bros, las cuales incluyen líneas punteadas para marcar los trazos y también se pueden colorear. Ahí mismo encuentras el enlace para poder descargarlas gratis.

2. Patrones de letras

Una gran opción de aprendizaje consiste en imprimir cada letra del alfabeto con el estilo de fuente que caracteriza al universo de Mario Bros. Tu hijo puede colorear cada una o decorarlas como prefiera, para después utilizar en sus cuadernos, en una carpeta o en un cartel, por ejemplo.

3. Letras tematizadas

En Pinterest también es posible encontrar letras tematizadas para imprimir, cada una con una ilustración distinta y en diseños muy diversos. Puedes buscarlas de manera individual para armar un abecedario de Super Mario Bros o para carteles.

4. Letras con formas de personajes

En esta llamativa plantilla, cada letra del abecedario se fusionó con un personaje de Super Mario Bros fácilmente reconocible. Como decoración o para recortar de manera individual, puede ser una opción divertida para identificar las formas.

5. Abecedario de Super Mario Bros estilo cartel

Finalizamos nuestro listado con una opción que, por sus colores y diseño con personajes, queda perfecta para un cartel que se coloque en el cuarto de los niños.