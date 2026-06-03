Muere famoso conductor de televisión tras sufrir TERRIBLE enfermedad; fue despedido con un mensaje desagarrador

El pasado 02 de junio se confirmó la dolorosa pérdida de Gustavo Ramos, uno de los conductores de televisión más queridos en Honduras. El comunicador tenía tan solo 64 años de edad y la noticia fue dada a conocer a través de redes sociales.

¿De qué murió Gustavo Ramos?

El reconocido conductor de televisión falleció a causa de un derrame cerebral. De acuerdo con la información reportada, el famoso comunicador, mejor conocido como “Tavito” había estado algunos días internado en el hospital. Fue la la cadena de televisión de Honduras "HCH" la encargada de dar a conocer la lamentable noticia. “Hoy, colegas y amigos lamentan la partida de quien dedicó su vida a informar y entretener al pueblo hondureño con pasión y compromiso” fueron algunas de las palabras que emitieron. Por otro lado, mencionaron que el legado del conductor permanecerá en la memoria de aquellas personas que conocieron el trabajo de Gustavo. Actualmente la publicación en instagram acumula más de dos mil likes y mensajes de diversas personas como “Descanse en paz”, “Mi sentido pésame”, “Que pesar yo lo mire el dia viernes en metro mall en un cajero y si se miraba muy mal”, “Mis condolencias para toda su familia que pesar de Tavo”, “Qué pesar dios lo reciba en su seno”, entre otros.

Por otro lado, el Grupo de Periodistas Nueva Generación envió condolencias a la familia de la estrella de televisión y radio, en donde resaltaron su gran profesionalismo, compromiso, vocación y servicio.

¿Quién era Gustavo Ramos?

Gustavo Ramos fue un reconocido conductor de televisión, famoso por haber sido parte de la cadena de televisión Hondureña "HCH", especialmente destacó por haber sido parte del programa "Denuncias HCH" en donde hacía visible denuncias ciudadanas. Por otro lado, también trabajó algunos años en Radio Globo, por lo que su voz fue una de las más conocidas. Uno de los reconocimientos que tuvo fue que recibió un homenaje en Casa Presidencial en el evento de los premios periodísticos “Mártires de la Resistencia”, en donde se conmemoró el Día del Periodista. A pesar de su muerte, su trabajo quedará registrado para siempre a través de su trabajo en radio y televisión.