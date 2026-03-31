Levantarse con el vientre hinchado se debe a varios factores; uno de los principales es debido a la alta ingesta de alimentos un día anterior o incluso durante la noche, y no tanto por una enfermedad, aunque esta opción no se descarta. Por ello, traemos para ti 3 recetas de té que te ayudarán a desinflamar el abdomen y lo puedes beber todas las mañanas. Conoce cómo se abrevia correctamente la palabra hora, según la RAE.

De acuerdo con un artículo del portal Medline Plus, el tener el vientre inflamado se debe a varios factores, pero uno de ellos que puede resultar en un problema grave de salud es debido a la acumulación de líquidos y es hasta entonces que se recomienda acudir con un especialista. Conoce las 2 plantas de interior que te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto.

Las 3 recetas de té para desinflamar el vientre

1. Té de manzanilla: Quizá el remedio más común, ya que contiene propiedades antiinflamatorias y calmantes. La infusión puede reducir la hinchazón y aliviar los cólicos estomacales. Para prepararlo, se requiere hervir una taza de agua, disolver la bolsa de té y dejar reposar entre 10 y 15 minutos.

3 recetas de té para desinflamar el vientre que puedes beber todas las mañanas|Pinterest

2. Té de jengibre: Contiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, por lo que se recomienda consumirlo durante las mañanas para así reducir la hinchazón del vientre y mejorar el tránsito intestinal. Para prepararlo, deberás cortar un trozo de raíz de jengibre fresco, hervirlo en agua durante 10 minutos y después consumirlo con un poco de miel o limón.

3 recetas de té para desinflamar el vientre que puedes beber todas las mañanas|Pinterest

3. Té de diente de león: Se le conoce por tener propiedades que ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo y favorecen la digestión, así como a reducir la retención de líquidos y a desinflamar el vientre. Para prepararlo deberás hervir una taza de agua y añadirle una cucharada de hojas secas de diente de león. Posteriormente, dejar reposar la mezcla durante 10 minutos y colarla antes de beberla.