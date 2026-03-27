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La RAE confirmó cuál es la abreviatura correcta de “horas": NO es hrs. ni hs.

Esta es una pregunta que se hace más de uno, sobre todo si eres estudiante y tienes que abreviar esta palabra en algunas materias

La RAE confirmó cuál es la abreviatura correcta de “horas": NO es hrs. ni hs.
La RAE confirmó cuál es la abreviatura correcta de “horas": NO es hrs. ni hs.|IA

Escrito por: José Alejandro

Muy probable te has referido a hora con hrs. o hs., o lo has visto escrito en algún resultado de atletismo, pero ninguna de estas 2 opciones es la abreviatura correcta, ya que para la RAE hay otra que es la correcta para utilizar al momento de escribir. ¿Se dice el calor o la calor? Este es el uso correcto en México.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la abreviatura correcta de hora es h, sin punto ni en plural. Debido a ello, la próxima vez que te toque escribir esta palabra, opta por la forma válida en el español y así acertarás en un trabajo escolar. Quizá o quizás: esta es la manera correcta de redactarlo y el significado de cada una.

Abreviatura hora RAE
La abreviatura de hora es h, según la RAE.|IA

Incluso, hs es la abreviatura o tiene un significado diferente. Por ejemplo, el más común es el Código del Sistema Armonizado. Asimismo, se refiere a la hidradenitis supurativa, una afección crónica de la piel que se caracteriza por inflamar algunas zonas del cuerpo, como lo son las axilas y la ingle.

¿Por qué la abreviatura h es la correcta para hora?

La h proviene del Sistema Internacional de Unidades, donde representa a la unidad de tiempo hora, según un artículo del portal TyC Sports. Cabe mencionar que los símbolos no llevan punto final, a diferencia de las abreviaturas.

Además de ello, los símbolos no cambian cuando se convierten en plural, por lo que a la palabra horas no se le agrega al final la “s”, como muchos piensan o lo escriben de esta manera. Los ejemplos de la manera correcta de redactar son los siguientes:

  • Mañana entro a clases a las 9 h
  • El corredor llegó en un tiempo récord de 1 h
  • Vamos, yo te invito. Paso por ti a las 19 h
  • Hoy termino de trabajar temprano, a eso de las 13 h
  • El partido de México es mañana a las 20 h.
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