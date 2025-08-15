4 cosas que NUNCA debes poner encima de tu refrigerador porque podrías generar daños horribles

Las cosas que no se deben colocar sobre el refrigerador van más allá de un tema estético o de que “se vea mal”. La realidad es que muchas personas optan por rellenar ese espacio para “aprovecharlo” y optimizar la cocina, sobre todo en casas pequeñas. Sin embargo, esto puede dañar el electrodoméstico o incluso los objetos que pongas encima.

Por ello, expertos en el hogar recomiendan seguir al pie de la letra la siguiente lista de lo que nunca debes colocar sobre el refrigerador ¡Toma nota!

1. Comida (sí, incluyendo el cereal)

El refrigerador gasta mucha energía enfriando su interior, por lo que su exterior emite calor. Esta temperatura puede afectar la conservación de los alimentos. Los más perjudicados, según BioBioChile, son las frutas, verduras, huevos, pan y, sí, también el cereal. Evítalo a toda costa.

(Grok) El cereal se podría echar a perder si lo pones arriba del refrigerador.

2. El microondas o cualquier otro electrodoméstico

Aunque pueda parecer práctico colocar un horno de microondas sobre el refrigerador para ahorrar espacio, en realidad es una mala idea. El peso del aparato puede afectar la estructura del refrigerador, y el calor que genera dificultará que el electrodoméstico enfríe correctamente los alimentos.

(Grok) No pongas el horno de microondas arriba del refrigerador.

3. Plantas

Colocar plantas sobre el refrigerador es un consejo decorativo común, pero puede ser peligroso. Expertos en foros como JustAnswer advierten que la humedad generada o el derrame de agua podrían dañar seriamente el aparato.

(Grok) Aunque se ve bonito, no debes poner plantas arriba del refrigerador.

4. Materiales de limpieza

Aunque parezca obvio, no es recomendable colocar líquidos inflamables o productos peligrosos, ya que podrían derramarse y dañar el refrigerador. Además, existe el riesgo de provocar un incendio.

(Grok) Definitivamente no pongas artículos de limpieza arriba del refri.

Entonces… ¿qué cosas SÍ se pueden colocar sobre el refrigerador?

Si quieres aprovechar ese espacio, opta por elementos ligeros que permitan la circulación del aire. Una buena opción es usar una base que eleve los objetos unos cinco centímetros por encima del electrodoméstico. Podrías colocar libros de cocina, un arreglo decorativo discreto o una jarra ornamental.

Aun así, la mejor decisión es dejar libre la parte superior del refrigerador para que el aparato funcione a su máximo rendimiento y sin riesgos.