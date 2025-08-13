7 trucos de decoración que usan los hoteles de lujo (los puedes copiar en casa por menos de 20 pesos)

Si cada vez que viajas y te hospedas en hoteles bonitos quedas maravillada con el acomodo, el aroma, la limpieza y la decoración que tienen las suites y habitaciones, déjanos decirte que hay maneras de copiarlo gastando muy poco, tanto que solo invertirías alrededor de $20 pesos por cada detalle. ¿Cómo hacerlo? Aquí te explicamos.

Lo primero que debes tomar en cuenta es que tu casa tiene una esencia propia y un estilo que la hace única. No obstante, puedes darle un toque más elegante con la siguiente lista:

Plantas o flores: Las plantas aportan alegría y frescura a tu hogar Ponlas en vasos transparentes para dar un toque elegante. Cojines de colores: Los cojines en lugares que invitan a la comodidad son un clásico en los hoteles boutique. Compra fundas en oferta en alguna tienda económica, rellénalas con algodón y, ¡voilá!, tendrás una silla, sofá o cama visiblemente más acogedora.

(Canva) Los cojines y las telas en el sofá ayudan a crear un espacio reconfortante. Luz con cortinas transparentes: La luz indirecta genera un ambiente reconfortante y elegante. Si puedes comprar tela semitransparente barata para cortinas, hazlo. Colócala debajo de tus cortinas habituales y notarás cómo la luz entra de forma más suave y agradable. Además, es excelente en decoración. Aromas: Los hoteles de lujo siempre tienen un aroma característico. Elige uno que identifique a tu hogar para que, al abrir la puerta, tus visitas lo perciban de inmediato. Una opción económica es hervir cáscaras de naranja o limón y colocar el recipiente en un lugar discreto. También puedes usar incienso, pero procura que sea suave. Iluminación indirecta con velas: No necesitas lámparas costosas ni focos inteligentes, solo creatividad y velas del súper, con o sin aroma. Colócalas en vasos pequeños y transparentes para un toque elegante, cálido y acogedor. Los mejores lugares para ponerlas son el comedor, el baño y el dormitorio.

(Especial/Canva) Las velas son tu mejor aliado después del atardecer. Espejos bien limpios: Un espejo impecable es clave en la imagen de un hotel. No necesitas productos caros; basta una mezcla de agua y vinagre para quitar manchas y dejarlo reluciente. Toallas dobladas: Este es uno de los trucos más clásicos de los hoteles. En lugar de guardarlas, colócalas dobladas en una canasta o repisa a la vista, cerca del baño, para dar un aspecto de spa sin gastar un solo peso.

(CANVA) Si tienes un invitado en casa, sorpréndelo con toallas de esta manera.

Decorar tu casa con un toque de lujo no tiene por qué ser costoso ni complicado. Con pequeños cambios en la decoración, detalles sencillos y un poco de creatividad, puedes transformar cualquier espacio y darle ese estilo sofisticado que ves en los hoteles más elegantes.