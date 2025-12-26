inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

46 diseños de uñas que combinan con todo y además se ven preciosas tanto en cortas como largas

Si buscas una manicura versátil que funcione para cualquier ocasión, checa estos diseños de uñas que son las opciones ideales para todos los días.

Diseños de uñas que combinan con todo
Los diseños de uñas en tendencia para el 2026|Crédito: TikTok/@thetipwitch @paulinanailedit
Notas,
Azteca Uno Especiales

Escrito por:  Ana André | DR

Elegir un diseño de uñas que combine con todo es la clave para lucir una manicura impecable en cualquier momento. Estos 46 diseños destacan por su versatilidad, elegancia y estilo atemporal, y se ven preciosos tanto en uñas cortas como largas, adaptándose fácilmente a cualquier look y ocasión.

Una por una, las mejores inspiraciones para lucir en tus uñas

Uñas nude clásicas

Uñas nude clásicas
Diseños para uñas cortas de Año Nuevo|Crédito: TikTok/ @glowinhiding @neidi.nailss

Nude rosado

Ideas de uñas rosas
|Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal (Pinterest)

Nude beige

nude

Uñas blanco lechoso

Blanco lechoso
|Pinterest

Blanco perlado

Uñas blanco perlado
El blanco será protagonista en 2026, con uñas minimalistas y elegantes que destacan por su frescura y estilo.|Fuente: Canva

Uñas transparentes con brillo

Uñas transparentes con brillo
19 ideas de uñas nude con brillos: se ven hermosas en cortas o largas y serás la sensación en Navidad.|Fuente: Pinterest

Esmalte rosa palo

uñas rosas palo
|Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal (Pinterest)

Rosa empolvado

Uñas rosa empolvado
|Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal (Pinterest)

Uñas francesas clásicas

Diseños de uñas francesas elegantes
|Canva

Francesa micro

Uñas francesas micro
|Fuente: Pinterest

Francesa invertida

Uñas francesas invertida
4 ideas de uñas francesas cortas que puedes usar en cualquier fecha del año: son elegantes y originales.|Fuente: Pinterest

Uñas grises claros

No podrás resistirte: los 5 diseños que harán que ames tus uñas cortas
No podrás resistirte: los 5 diseños que harán que ames tus uñas cortas|No podrás resistirte: los 5 diseños que harán que ames tus uñas cortas

Gris topo

uñas
|Pinterest

Uñas color taupe

Uñas color taupe
|Canva

Beige con acabado mate

Diseños de uñas para el 2026
Los diseños de uñas que van a dominar en el 2026|Crédito: Canva

Uñas crema

uñas

Esmalte color marfil

Uñas marfil
|Crédito: Freepik

Uñas lechosas con glitter fino

uñas
Las uñas negras con plata se ven súper elegantes|Pinterest

Uñas transparentes con líneas minimalistas

uñas postizas duren más
Elige las uñas de acrílico o gel, son las más duraderas. |(ESPECIAL/CANVA)

Uñas minimal con puntos

Uñas desnudas con un punto Foto Especial
Uñas desnudas con un punto Foto Especial

Uñas minimal con líneas finas

uñas
Combina diversos tipos de manicure en tonos negros y plateados|Pinterest

Uñas color durazno

Uñas color durazno
|Pinterest

Uñas rosa nude con efecto gloss

Uñas rosa nude
|Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal (Pinterest)

Uñas baby boomer

Uñas baby boomer

Uñas efecto milky

uñas cortitas
Acabado perlado o milky nails|Canva

Uñas café claro

Uñas café claro

Café latte

Uñas café latte

Uñas chocolate suave

chocolate

Uñas rosé gold suave

Ideas de uñas rosas
|Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal (Pinterest)

Uñas plateadas discretas

Basta con un toque de esmalte plata para que tu manicure negro se vea especial
Basta con un toque de esmalte plata para que tu manicure negro se vea especial|Pinterest

Uñas champagne

Uñas champagne
Diseños dorados en uñas cortas para usar en Año Nuevo|Crédito: TikTok/@voguegallery2 @bama.nails

Uñas nude con metal

uñas
Los modelos irregulares le dan un giro a las uñas aburridas|Pinterest

Uñas francesas en tonos suaves

uñas francesas
4 ideas de uñas francesas cortas que puedes usar en cualquier fecha del año: son elegantes y originales.|Fuente: Pinterest

Uñas mate en tonos neutros

Uñas mate en tonos neutros

Uñas con micro glitter

Uñas glitter
|Minimalistas en rojo, verde y dorado hasta estilos más elaborados con glitter, estrellas, copos de nieve o efectos metalizados (Pinterest)

Uñas con efecto satinado

Uñas con efecto satinado

Uñas almendra en tonos neutros

Uñas almendra en tonos neutros
|Crédito: Instagram. @glamour_nails.sulmona

Uñas cortas cuadradas nude

Uñas cortas cuadradas
19 ideas de uñas nude con brillos: se ven hermosas en cortas o largas y serás la sensación en Navidad.|Fuente: Pinterest

Uñas transparentes con encapsulado

Uñas transparentes con encapsulado

Uñas con base nude y detalle dorado

Uñas francesas
|Crédito: Instagram. @mexicannailartist

Uñas color arena

Uñas color arena

Uñas rosa con brillos

Uñas rosa
|Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal (Pinterest)

Uñas minimal con formas

Uñas francesas micro con textura
Las fiestas decembrinas no solo se viven en rojo y dorado, mira estas uñas dark para Navidad.|Crédito: Instagram. @elennailedit

Uñas nude con relieve suave

DISEÑOS UÑAS CLOUD DANCER 2.jpg
Pinterest

Uñas claras con efecto clean nails

Uñas claras con efecto clean nails
|Pinterest

Uñas monocromáticas en tonos claros

Uñas monocromáticas
Los colores pastel son los indicados en uñas para que tus manos luzcan más jóvenes.|IA

Tags relacionados
Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO