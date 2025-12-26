46 diseños de uñas que combinan con todo y además se ven preciosas tanto en cortas como largas

Elegir un
que combine con todo es la clave para lucir una manicura impecable en cualquier momento.
diseño de uñas Estos 46 diseños destacan por su versatilidad, elegancia y estilo atemporal, y se ven preciosos tanto en uñas cortas como largas, adaptándose fácilmente a cualquier look y ocasión.
Una por una, las mejores inspiraciones para lucir en tus uñas
Uñas nude clásicas
Diseños para uñas cortas de Año Nuevo
Nude rosado
Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal
Nude beige Uñas blanco lechoso
|Pinterest
Blanco perlado
El blanco será protagonista en 2026, con uñas minimalistas y elegantes que destacan por su frescura y estilo.
Uñas transparentes con brillo
19 ideas de uñas nude con brillos: se ven hermosas en cortas o largas y serás la sensación en Navidad.
Esmalte rosa palo
Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal
Rosa empolvado
Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal
Uñas francesas clásicas
|Canva
Francesa micro
|Fuente: Pinterest
Francesa invertida
4 ideas de uñas francesas cortas que puedes usar en cualquier fecha del año: son elegantes y originales.
Uñas grises claros
No podrás resistirte: los 5 diseños que harán que ames tus uñas cortas
Gris topo
|Pinterest
Uñas color taupe
|Canva
Beige con acabado mate
Los diseños de uñas que van a dominar en el 2026
Uñas crema
Esmalte color marfil
Uñas lechosas con glitter fino
Las uñas negras con plata se ven súper elegantes
Uñas transparentes con líneas minimalistas
Elige las uñas de acrílico o gel, son las más duraderas.
Uñas minimal con puntos
Uñas desnudas con un punto
Uñas minimal con líneas finas
Combina diversos tipos de manicure en tonos negros y plateados
Uñas color durazno
|Pinterest
Uñas rosa nude con efecto gloss
Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal
Uñas baby boomer
Uñas efecto milky
Acabado perlado o milky nails
Uñas café claro
Café latte
Uñas chocolate suave
Uñas rosé gold suave
Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal
Uñas plateadas discretas
Basta con un toque de esmalte plata para que tu manicure negro se vea especial
Uñas champagne
Diseños dorados en uñas cortas para usar en Año Nuevo
Uñas nude con metal
Los modelos irregulares le dan un giro a las uñas aburridas
Uñas francesas en tonos suaves
4 ideas de uñas francesas cortas que puedes usar en cualquier fecha del año: son elegantes y originales.
Uñas mate en tonos neutros
Uñas con micro glitter
Minimalistas en rojo, verde y dorado hasta estilos más elaborados con glitter, estrellas, copos de nieve o efectos metalizados
Uñas con efecto satinado
Uñas almendra en tonos neutros
|Crédito: Instagram. @glamour_nails.sulmona
Uñas cortas cuadradas nude
19 ideas de uñas nude con brillos: se ven hermosas en cortas o largas y serás la sensación en Navidad.
Uñas transparentes con encapsulado
Uñas con base nude y detalle dorado
|Crédito: Instagram. @mexicannailartist
Uñas color arena
Uñas rosa con brillos
Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal
Uñas minimal con formas
Las fiestas decembrinas no solo se viven en rojo y dorado, mira estas uñas dark para Navidad.
Uñas nude con relieve suave
Pinterest
Uñas claras con efecto clean nails
|Pinterest
Uñas monocromáticas en tonos claros
Los colores pastel son los indicados en uñas para que tus manos luzcan más jóvenes.