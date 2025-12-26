46 diseños de uñas que combinan con todo y además se ven preciosas tanto en cortas como largas

Elegir un diseño de uñas que combine con todo es la clave para lucir una manicura impecable en cualquier momento. Estos 46 diseños destacan por su versatilidad, elegancia y estilo atemporal, y se ven preciosos tanto en uñas cortas como largas, adaptándose fácilmente a cualquier look y ocasión.

Una por una, las mejores inspiraciones para lucir en tus uñas

Uñas nude clásicas

Diseños para uñas cortas de Año Nuevo

Nude rosado

Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal

Nude beige

Uñas blanco lechoso

Blanco perlado

El blanco será protagonista en 2026, con uñas minimalistas y elegantes que destacan por su frescura y estilo.

Uñas transparentes con brillo

19 ideas de uñas nude con brillos: se ven hermosas en cortas o largas y serás la sensación en Navidad.

Esmalte rosa palo

Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal

Rosa empolvado

Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal

Uñas francesas clásicas

Francesa micro

Francesa invertida

4 ideas de uñas francesas cortas que puedes usar en cualquier fecha del año: son elegantes y originales.

Uñas grises claros

No podrás resistirte: los 5 diseños que harán que ames tus uñas cortas

Gris topo

Uñas color taupe

Beige con acabado mate

Los diseños de uñas que van a dominar en el 2026

Uñas crema

Esmalte color marfil

Uñas lechosas con glitter fino

Las uñas negras con plata se ven súper elegantes

Uñas transparentes con líneas minimalistas

Elige las uñas de acrílico o gel, son las más duraderas.

Uñas minimal con puntos

Uñas desnudas con un punto

Uñas minimal con líneas finas

Combina diversos tipos de manicure en tonos negros y plateados

Uñas color durazno

Uñas rosa nude con efecto gloss

Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal

Uñas baby boomer

Uñas efecto milky

Acabado perlado o milky nails

Uñas café claro

Café latte

Uñas chocolate suave

Uñas rosé gold suave

Uñas plateadas discretas

Basta con un toque de esmalte plata para que tu manicure negro se vea especial

Uñas champagne

Diseños dorados en uñas cortas para usar en Año Nuevo

Uñas nude con metal

Los modelos irregulares le dan un giro a las uñas aburridas

Uñas francesas en tonos suaves

4 ideas de uñas francesas cortas que puedes usar en cualquier fecha del año: son elegantes y originales.

Uñas mate en tonos neutros

Uñas con micro glitter

Minimalistas en rojo, verde y dorado hasta estilos más elaborados con glitter, estrellas, copos de nieve o efectos metalizados

Uñas con efecto satinado

Uñas almendra en tonos neutros

Uñas cortas cuadradas nude

19 ideas de uñas nude con brillos: se ven hermosas en cortas o largas y serás la sensación en Navidad.

Uñas transparentes con encapsulado

Uñas con base nude y detalle dorado

Uñas con base nude y detalle dorado

Uñas color arena

Uñas rosa con brillos

Descubre estas ideas increíbles para lucir tus uñas en Navidad o en cualquier día normal

Uñas minimal con formas

Las fiestas decembrinas no solo se viven en rojo y dorado, mira estas uñas dark para Navidad.

Uñas nude con relieve suave

Uñas claras con efecto clean nails

Uñas monocromáticas en tonos claros