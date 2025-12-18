5 joyas que debes ponerte en Navidad y cómo combinarlas con tu outfit

La Navidad es la ocasión perfecta para elevar tu estilo y añadir detalles que marquen la diferencia. Los accesorios adecuados pueden transformar por completo tu outfit, aportando brillo, elegancia y un toque festivo. Por eso, aquí te compartimos cinco joyas imprescindibles para lucir en la cena navideña y cómo combinarlas correctamente para lograr un look armonioso y sofisticado.

Expertos del sitio de moda Glamour compartieron algunas ideas que puedes tener en cuenta para deslumbrar en las próximas reuniones familiares o con amigos, entre las que mencionaron:



Aretes largos o brillantes: ideales para cenas y reuniones nocturnas. Combínalos con vestidos lisos o tops de cuello alto para que sean los protagonistas del look.

Collares delicados con detalles dorados o plateados: perfectos para outfits sobrios. Úsalos con blusas escotadas en V o vestidos sencillos para añadir un toque sofisticado sin exagerar.

Anillos llamativos: aportan estilo y personalidad. Lúcelos con manicuras neutras y ropa minimalista para que destaquen de forma elegante.

Pulseras finas o tipo brazalete: ideales para looks formales o semi formales. Combínalas con vestidos de manga corta o blazers para un acabado refinado.

Broches o prendedores elegantes: un accesorio clásico que vuelve con fuerza en Navidad. Colócalos en abrigos, blazers o vestidos para darle un aire chic y festivo a tu outfit.

Pulseras, aretes y anillos

Lo que debes tener en cuenta a la hora de lucir estas joyas

A la hora de vestir estas joyas en Navidad, de acuerdo al portal Mumit, es importante considerar algunos puntos clave para lograr un look elegante y bien equilibrado:

