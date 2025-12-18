5 joyas que debes ponerte en Navidad y cómo combinarlas con tu outfit
Estas joyas son ideales para darle un toque elegante y festivo a tu look en Navidad. Checa de qué manera puedes combinarlas y lo que debes tener en cuenta.
La Navidad es la ocasión perfecta para elevar tu estilo y añadir detalles que marquen la diferencia. Los accesorios adecuados pueden transformar por completo tu outfit, aportando brillo, elegancia y un toque festivo. Por eso, aquí te compartimos cinco joyas imprescindibles para lucir en la cena navideña y cómo combinarlas correctamente para lograr un look armonioso y sofisticado.
Expertos del sitio de moda Glamour compartieron algunas
ideas que puedes tener en cuenta
para deslumbrar en las próximas reuniones familiares o con amigos, entre las que mencionaron:
- Aretes largos o brillantes: ideales para cenas y reuniones nocturnas. Combínalos con vestidos lisos o tops de cuello alto para que sean los protagonistas del look.
- Collares delicados con detalles dorados o plateados: perfectos para outfits sobrios. Úsalos con blusas escotadas en V o vestidos sencillos para añadir un toque sofisticado sin exagerar.
- Anillos llamativos: aportan estilo y personalidad. Lúcelos con manicuras neutras y ropa minimalista para que destaquen de forma elegante.
- Pulseras finas o tipo brazalete: ideales para looks formales o semi formales. Combínalas con vestidos de manga corta o blazers para un acabado refinado.
- Broches o prendedores elegantes: un accesorio clásico que vuelve con fuerza en Navidad. Colócalos en abrigos, blazers o vestidos para darle un aire chic y festivo a tu outfit.
Lo que debes tener en cuenta a la hora de lucir estas joyas
A la hora de vestir estas joyas en Navidad, de acuerdo al portal Mumit, es importante considerar algunos puntos clave para lograr un look elegante y bien equilibrado:
- Menos es más: evita usar todas las joyas llamativas al mismo tiempo. Elige una pieza protagonista y mantén el resto más discreto para no sobrecargar tu outfit.
- Armonía con el outfit: asegúrate de que las joyas complementen los colores y el estilo de tu ropa. Los tonos dorados combinan muy bien con outfits cálidos y los plateados con colores fríos.
- Ten en cuenta el escote y el peinado: el tipo de collar debe adaptarse al escote, y los aretes deben equilibrar el peinado. Por ejemplo, aretes largos lucen mejor con el cabello recogido.
- Considera el tipo de evento: no es lo mismo una cena formal que una reunión familiar. Ajusta el tamaño y el brillo de las joyas según la ocasión.
- Comodidad ante todo: asegúrate de que las piezas no sean pesadas ni incómodas, especialmente si las usarás durante varias horas.
- Calidad y cuidado: opta por joyas bien cuidadas y limpias. Un buen mantenimiento hace que cualquier accesorio luzca más elegante.