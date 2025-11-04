El pueblo escondido que está cerca de Guadalajara y tiene el mejor sitio para comer birria, según la IA
Jalisco es cuna de la birria, platillo que surge en el Siglo XVI, pero hay un Pueblo Mágico donde se consume la mejor de todo el estado, además de Guadalajara
Cocula es el lugar escondido cerca de Guadalajara donde se come la mejor birria del estado, ya que archivos indican que esta región es la cuna de este platillo, que surgió en el Siglo XVI durante el Virreinato. El Pueblo Mágico se disputa este mote con La Barca, pero mientras son peras o manzanas, también se puede disfrutar de la hacienda más hermosa de Jalisco.
El pueblo se ubica a 1 hora y media de distancia de la zona conurbada de Guadalajara y es un lugar para degustar de una birria de chivo, la especialidad de la casa, aunque también tiene otros lugares que no valen la pena visitar, según la IA. Este platillo tiene una preparación ancestral, al cocer la carne en hornos bajo tierra.
¿Cuáles son las mejores birrierías en el pueblo escondido de Guadalajara?
Las mejores birrierías del pueblo escondido de Guadalajara son: Pelé Campestre y La Higuera Cocula, sitios más emblemáticos y con décadas degustando el paladar tanto de los locales como de los visitantes.
El origen de la birria en Jalisco
La birria surgió en Jalisco en el Siglo XVI y fue debido a la sobrepoblación de chivos que los habitantes decidieron consumir su carne. Para ello, la sazonaron con hierbas aromáticas para mitigar el fuerte olor y la comenzaron a cocinar en hornos bajo tierra, preparación que hoy en día se sigue haciendo de la misma manera.
Este platillo se puede acompañar en un plato caldoso o en tacos, burritos y hasta en tortas, acompañados de su cebolla, cilantro, limón y una buena salsa, para degustar o combatir la resaca tras una trasnochada.
La polémica del surgimiento de la birria en Jalisco
Colula y La Barca se pelean el título de dónde surgió la birria, pues no existen documentos que avalen en qué pueblo nació, según el portal Visit México. Esta es la diferencia en preparación de un lugar a otro.
- Colula. La carne que se utiliza es de chivo y es marinada con chiles molidos, para después envolverla en pencas de maguey y cocinarla en hornos bajo tierra.
- La Barca. A esta preparación se le conoce como tatemada y es de carne de res, la cual después de cocer se dora en horno o una parrilla, con el objetivo de que obtenga un sabor ahumado.