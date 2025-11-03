El Pueblo Mágico de Hidalgo que tiene el restaurante de tacos más rico de la región, según la IA

Los tacos son uno de los platillos más importantes dentro de la gastronomía mexicana, conocidos por su exquisito sabor y enorme variedad que complace a todos los gustos. Es por esto que no resulta extraño que en ciertos puntos de Hidalgo sean el principal atractivo (incluso superando a los pastes), justo como ocurre con este Pueblo Mágico, donde se hace magia dentro de la cocina.

Se trata de Real del Monte, donde este delicioso alimento ha ido transformándose hasta convertirse en un punto de interés obligatorio para sus visitantes, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Y es que si bien es cierto que Hidalgo tiene otras comidas destacadas, con el paso de los años adoptaron a los tacos hasta hacerlos parte de sus atractivos culinarios.

¿Cuáles son los tacos más famosos de Real del Monte? Los sabores que dominan en este Pueblo Mágico de Hidalgo

Entre las razones por las que este pequeño Pueblo Mágico, ubicado a solo 15 minutos de la capital de Hidalgo, ganó gran prestigio por sus preparaciones de tacos, está el hecho de que exploraron más allá de los sabores tradicionales. Esto ya que no solo se concentran en la preparación de barbacoa como ocurre en otros puntos, sino que fueron incorporando otros ingredientes para conquistar a nuevos paladares.

Secretaría de Turismo En este Pueblo Mágico de Hidalgo tienen una receta de “tacos mineros” muy parecida a los tacos de canasta

Algunas de las presentaciones que se sirven en casi cualquier restaurante, pequeño comercio local y puestos callejeros, son los siguientes:



Mineros . Conservando sus raíces como región dedicada a la minería, este taco está inspirado en los almuerzos de los trabajadores de este rubro. Están rellenos de papa, frijol o chicharrón en salsa, cocinados al vapor con las tortillas suavemente remojadas en aceite, similar a la receta de los tacos de canasta, explica la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural .

. Conservando sus raíces como región dedicada a la minería, este taco está inspirado en los almuerzos de los trabajadores de este rubro. Están rellenos de papa, frijol o chicharrón en salsa, cocinados al vapor con las tortillas suavemente remojadas en aceite, similar a la receta de los tacos de canasta, explica la . Cecina y longaniza al carbón . La carne se prepara al carbón, se sirven en tortillas recién hechas y se acompañan con salsas bien picantes (incluyendo el imperdible pico de gallo).

. La carne se prepara al carbón, se sirven en tortillas recién hechas y se acompañan con salsas bien picantes (incluyendo el imperdible pico de gallo). Mixiote . Parten de la preparación tradicional de carne marinada en salsa de chiles y cocinada al vapor. Se acompañan con habanero curtido en limón y trozos de piña.

. Parten de la preparación tradicional de carne marinada en salsa de chiles y cocinada al vapor. Se acompañan con habanero curtido en limón y trozos de piña. Barbacoa. Sin dejar de lado la fama que tiene Hidalgo por su suculenta barbacoa, se sirven tacos con la receta original de carne de borrego.

¿Qué hacer en Real del Monte?

Es muy sencillo hacer que tu visita valga la pena, pues además de todos los tacos y la comida deliciosa que probarás, los visitantes de este Pueblo Mágico de Hidalgo también tendrán la oportunidad de conocer sitios emblemáticos. De acuerdo con información del programa México Desconocido de la Secretaría de Turismo, los planes imperdibles son:



Recorrido guiado por las minas.

Conocer las tumbas del Panteón Inglés.

Tomarse un café en la plaza principal para apreciar los coloridos paisajes que posee.

Secretaría de Turismo Además de su deliciosa comida, Real del Monte tiene una gran variedad de atractivos turísticos

Así que si estás planeando visitar este estado ubicado al este de México, no te olvides de incluir a Real del Monte en tu itinerario, ya que su historia, riqueza en tradiciones y deliciosa variedad de comida harán de tu viaje algo entrañable.