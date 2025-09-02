7 bebidas sin alcohol para preparar en la Noche Mexicana

Las celebraciones por el aniversario del Día de la Independencia pueden ser un buen pretexto para reunirse con la familia y amigas para disfrutar de un buen pozole y tomar algunos tragos en una Noche Mexicana, incluso si no quieres despertar con resaca, pues actualmente existen una gran variedad de bebidas sin alcohol para aquellas personas que decidieron priorizar la salud.

Ante la posibilidad de que cualquiera pueda enfrentar enfermedades hepáticas o cardiovasculares, las personas optan por ingerir cocteles sin alcohol como una alternativa para no desentonar en las fiestas. Bajo ese tenor, te dejaremos algunas opciones que tienes para preparar en casa:

Mint tonic

Ingredientes: 4 hojas de menta fresca, 10 mililitros de almíbar, 40 mililitros de jarabe de mental, 60 mililitros de jugo de limón y agua tónica.

¿Cómo se prepara? Aplasta las hojas de menta con el almíbar en un vaso alto. Añade algunos cubos de hielo, el jarabe de menta y el jugo de limón. Remúeve bien y rellena con agua tónica. Vuelve a remover y decora con unas rodajas de limón y menta.

Bloody mary

Ingredientes: 2 onzas de jugo de tomate, 10 mililitros de jugo de limón, 20 mililítro de agua mineral o tónica, 2 golpes de Tabasco, una pizca de pimienta negra, una pizca de sal y apio para decorar

¿Cómo se prepara? Poner en el agua con gas, el zumo de limón y hielo. Agitar con fuerza. Añadir el zumo de tomate y condimentar al gusto con la sal y la pimienta, y la salsa Tabasco.

Piña colada

Ingredientes: lata de leche Evaporada fía, 2 tazas de jugo de piña, frío, media taza de crema de coco, una taza de hielo.

¿Cómo e prepara? Para preparar este trago típico únicamente necesitas licuar todos los ingentes y servirlo, pues no requieres moler o agregar alguna fruta o hierva.

Daiquiri de sandía

Ingredientes: 200 gramos de pulpa de sandía, 4 cucharadas de almíbar, 4 cucharadas de jugo de limón, hielo picado.

¿Cómo prepararlo? Retira los huesos de la sandía, córtala en dados y tritúralos en una batidora junto con el zumo de uva refrigerado, el almíbar y el jugo de limón. Agrega hielo picado a la mezcla y si se quiere que quede con efecto granizado triturar de nuevo con la batidora unos segundos.

Sex on the Beach virgen

Ingredientes: 30 mililitros de néctar de durazno, 90 mililitros de jugo de piña, 90 mililitros de jugo de naranja, un golpe de jugo de limón, hielo.

¿Cómo se prepara? Pon los de hielo en una coctelera, añade el nectar de durazno, el jugo de piña, el jugo de naranja y el jugo de limón y agita enérgicamente.

Jogger

Ingredientes: 60 mililitros de jugo de naranja, medio plátano, 40 mililitros de jarabe de almendra, 30 mililitros de jugode limón, 20 mililitros de nata.

¿Cómo se prepara? Tritura medio plátano en una batidora de cuchillas. Mezcla bien los jugos, el jarabe de almendra y la nata con el plátano triturado en una coctelera. Sirve en un vaso alto y decora con una ramita de menta fresca, que además le dará un aroma muy agradable.

Cerveza sin alcohol

Pese a no ser un coctel, la cerveza sin alcohol se ha posicionado como una de las bebidas favoritas de quienes no quieren amanecer sin resaca tras una noche de fiesta.

