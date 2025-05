Las 7 frases que nunca deberías decirle a tu hijo si no quieres dañarle la autoestima, según expertos

Criar un hijo no es sencillo, ya que entender y escuchar sus emociones resulta fundamental para su desarrollo emocional y bienestar integral. Si quieres construir una relación de confianza, es importante no etiquetarlo ni utilizar expresiones o frases que puedan dañar su autoestima.

¿Qué frases pueden dañar la autoestima?

Estas son algunas frases que nunca deben ser dichas, puesto que podrían dañar gravemente el vínculo afectivo o la autoestima del niño, de acuerdo a información de la página “Adolescencia Positiva” .

“No estés triste, no llores, no es para tanto”

Negar las emociones del niño provoca que se niegue a comunicarse y no se sienta comprendido. Es importante acompañarlo en sus sentimientos para que aprenda a gestionarlos adecuadamente.

“Tienes que hacerlo como tu hermano, mira que bien lo hace”

Las comparaciones generan celos, rivalidad y dañan la autoestima. Fomentan conductas negativas como la búsqueda constante de aprobación o la agresividad.

“Eres un (etiqueta negativa)" (por ejemplo, vago, desordenado, maleducado)

Esto solo encasilla al niño y afectan su autoconcepto, disminuyendo su motivación y autonomía.

“Déjalo, ya lo hago yo”

Esta frase transmite falta de confianza en sus capacidades, lo que puede generar inseguridad, dependencia y desmotivación para esforzarse.

“Estoy harta de ti”

Expresar frustración de esta forma puede hacer que el niño se sienta rechazado y no amado incondicionalmente, afectando su seguridad emocional.

"¿Por qué siempre te portas tan mal?”

Esta pregunta puede hacer que el niño se sienta como un “mal niño” sin entender la causa real de su conducta. La falta de explicaciones puede provocarle confusiones.

“Me avergüenzas”

Puede provocar rechazo, tristeza y culpa, perjudicando la relación y la confianza del niño con sus padres.

¿Cómo ejercer una crianza amorosa?

El afecto y el cariño son fundamentales para una autoestima saludable. Por eso, UNICEF brinda algunos consejos para una crianza respetuosa:

1. Expresar cariño y ternura a través de abrazos, palabras de aliento y elogios sinceros, celebrando sus logros, por pequeños que sean.

2. Establecer límites claros con respeto y coherencia, explicando las razones detrás de las normas y fomentando la participación del niño en acuerdos y soluciones.

3. Utilizar el diálogo como herramienta principal, comunicándose a su nivel, fomentando la empatía y evitando gritos o castigos físicos, que solo generan miedo o resentimiento.

4. Ser un modelo de comportamiento positivo, mostrando con el ejemplo cómo manejar emociones y resolver conflictos.

5. Dedicar tiempo de calidad, jugando y compartiendo momentos que fortalezcan el vínculo afectivo y el sentido de seguridad

