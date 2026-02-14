7 ideas para reciclar los botes de yogurt y darles una segunda vida en el hogar

Los botes de yogurt se convierten en grandes aliados de las madres mexicanas, pues después de consumir el producto los vuelven a reciclar para darles una segunda vida en el hogar y una de las más comunes es para guardar comida, como si se tratara de un tupper común, en el caso de los grandes, pero también hay piezas pequeñas que sirven para muchas cosas. Conoce estas 7 ideas para reutilizar prendas viejas que tengas guardadas: te verás aesthetic y retro.

Para poderles dar un nuevo uso a los botes, primero se deben lavar para eliminar cualquier residuo del producto y así asegurarse de que estén completamente limpios, de acuerdo con un artículo del portal Directo al paladar. Después de ello, vuélvelos irreconocibles y disfrútalos en varios espacios de tu casa. Conoce estas 7 ideas para reciclar cortinas viejas que tengas guardadas.

Las mejores ideas para reutilizar los botes de yogurt

1. Macetas: Este envase puede servir como macetero para tus plantas. Le puedes dar un plus si decoras el bote para que se vea aesthetic.

2. Organizadores: Pueden fungir como organizadores de objetos pequeños, como lo son monedas, clips o botones.

3. Portalápices: Una buena opción para colocarlo en la oficina o en el área de trabajo de la casa. Pero antes de ello, decóralo y dale tu estilo.

4. Vasos para pintar: Si eres amante de esta arte, puedes utilizar los botes como recipientes para organizar la pintura.

5. Semilleros: Son ideales para germinar semillas antes de plantarlas en el jardín o para el experimento de tu hijo en la escuela.

6. Moldes para velas o jabón: Ideales para las personas que se dedican a ello. Dale una nueva vida a esos botes o frascos de yogurt.

7. Recipientes: Si estás cansada o cansado de que te pierdan los tuppers, puedes mandarles comida en estos botes, ya que tienen tapa para que no se tiren los alimentos.