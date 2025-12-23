El dorado es uno de los tonos más presentes en Navidad porque remite a la elegancia y al clima festivo propio de la temporada. Se vincula con celebraciones, reuniones especiales y detalles pensados para destacarse, por lo que suele aparecer tanto en la decoración como en la moda y el maquillaje. En las uñas, suma un acabado sofisticado que potencia cualquier estilo y combina fácilmente con los colores clásicos de estas fechas.

Si eres de las que disfrutan llevar uñas llamativas o se inclinan por colores excéntricos y brillosos, el dorado resulta una alternativa ideal. Su gran adaptabilidad permite aplicarlo en diseños simples o en propuestas más elaboradas con glitter y efectos especiales. Además, existen múltiples ideas para lucirlo tanto en uñas largas como cortas, logrando un resultado atractivo sin perder equilibrio visual.

9 modelos de uñas doradas: puedes usarlas en cortas o largas y se verán preciosas.|Fuente: Canva

¿Cuáles son las mejores ideas para usar el dorado en las uñas?

Dentro de las manicuras festivas, el dorado se destaca por su acabado metálico, capaz de transformar incluso los diseños más sencillos. Aporta profundidad, luminosidad y un toque distintivo que se adapta a diferentes estilos, desde los más discretos hasta los más audaces. Por eso, según Essie, es una elección acertada para quienes buscan realzar sus manos con un detalle especial y acorde a la ocasión.



Manicura francesa renovada: La versión clásica se actualiza al reemplazar el blanco por dorado en las puntas o al sumar pequeños acentos metálicos. Es una forma elegante de modernizar un diseño tradicional.



Manicura francesa invertida: En este caso, el dorado se aplica en la base de la uña, cerca de la cutícula, creando un efecto actual y refinado que rompe con lo convencional.



Uñas con puntos o glitter: Incorporar puntos dorados o glitter sobre bases neutras, transparentes o nude genera un efecto luminoso y festivo sin recargar el diseño.



Diseño multicolor: Mezclar el dorado con otros tonos, ya sea alternando colores en cada uña o agregando detalles puntuales, permite lograr una manicura original y con mucha personalidad.



Mezclar el dorado con otros tonos, ya sea alternando colores en cada uña o agregando detalles puntuales, permite lograr una manicura original y con mucha personalidad. Minimalismo dorado: Para un resultado más sutil, las líneas finas, formas simples o pequeños detalles en dorado sobre bases claras aportan luz y elegancia sin excesos.

¿Cómo combinar las uñas doradas con la ropa de Navidad?

Con relación a los outfits, los que mejor combinan con uñas doradas son aquellos que apuestan por un equilibrio entre elegancia y sobriedad. Las prendas en tonos neutros como blanco, negro, nude, beige o gris permiten que el dorado se destaque sin recargar el look. Vestidos de líneas simples, trajes monocromáticos o conjuntos minimalistas potencian el brillo de las uñas y construyen un estilo refinado, ideal para cenas navideñas, eventos formales o celebraciones nocturnas.

También resultan una excelente opción los outfits en colores intensos y clásicos de la temporada, como rojo, verde oscuro, azul marino o bordó. Estas tonalidades generan un contraste armonioso con el dorado y refuerzan el espíritu festivo del conjunto. Telas como satén, terciopelo o seda elevan aún más el resultado, mientras que los accesorios sutiles permiten que las uñas se luzcan como un detalle protagonista del look.