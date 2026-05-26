En qué parte de tu cuarto NO debes poner espejos si quieres dormir mejor

El descanso es necesario en cada ser humano y de vital importancia para poder realizar sus actividades al día siguiente con la mayor energía posible. Por ello es de vital importancia colocar la cama en una zona del cuarto para lograrlo. Asimismo, se debe evitar a toda costa no poner espejos en un área, si es que quieres dormir mejor.

De acuerdo con el Feng Shui, las personas no deben colocar espejos frente a la cama, ya que estos objetos pueden atraer grandes cantidades de energía durante la noche, lo que provocará que no puedas conciliar el sueño. ¿Lo sabías? Este es el significado de regalar 1, 3, 5, 6 y 12 gerberas: la guía completa.

No se recomienda poner un espejo frente a la cama.|Pinterest

Cabe mencionar que a algunas personas les causa una sensación de inseguridad tener un espejo frente a la cama. Por ello, se recomienda quitarlo y ponerlo en otro lugar, pero si el dormitorio es pequeño y no tienes otra escapatoria, lo puedes cubrir durante las noches para crear un ambiente que te incite a dormir.

Los mitos que envuelven al espejo

El espejo es un objeto en el que el ser humano puede reflejar su imagen, pero hay diferentes versiones o mitos que lo envuelven y van más allá que una pieza decorativa. De acuerdo con un artículo del portal Eternoty, estas piezas absorben y desvían las vibraciones negativas.

En el ámbito espiritual y esotérico se dice que el espejo es un portal y donde las personas llegan a tener un mayor grado de consciencia al momento de verse reflejadas por varios minutos.

Mientras que la psicología refiere que las personas que suelen mirarse al espejo de manera inconsciente podrán identificar sus emociones reprimidas y así poder trabajar en el crecimiento personal.

Las otras zonas donde NO debes colocar el espejo

Frente a la cama no es el único lugar donde se recomienda no utilizar espejos, ya que también queda descartado el instalarlos en el techo como sí lo hacen en los moteles. Además de la puerta de la habitación, ya que ello generará un bloqueo energético.