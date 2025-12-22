9 modelos de uñas de Stranger Things que puedes hacerte por la nueva temporada

El estreno de la nueva temporada de Stranger Things despertó nuevamente la fiebre por el Upside Down y sus personajes más icónicos. Si eres fan de la serie y te gusta llevar tu pasión hasta en los detalles, estos 9 modelos de uñas inspirados en la popular producción son perfectos para lograr una manicura original, creativa y llena de misterio.

El Volumen 2 de esta ficción se estrena el 25 de diciembre de 2025, con los episodios 5, 6 y 7. Asimismo, desde la plataforma Netflix mencionaron que el episodio final, el número 8, llegará el 31 de diciembre de 2025, cerrando la historia justo antes de terminar el año. Por tal motivo, aquí te dejamos algunas propuestas de uñas para lucir durante los últimos capítulos y disfrutar del final de la exitosa serie estadounidense.

Las mejores ideas de uñas con el estilo de Stranger Things

Uñas negras con detalles rojos del Upside Down

Diseño con el Demogorgon en tonos oscuros

Uñas con luces navideñas y letras icónicas

Manicure inspirado en Eleven con toques rojos

Uñas con waffles y colores pastel (Dustin)

|Pinterest

Diseño con telarañas y efecto humo

Uñas rojo y negro con símbolos misteriosos

Uñas mate con detalles brillantes del mundo invertido

Diseño minimalista con el logo de Stranger Things

|Pinterest

¿Qué se sabe de los últimos episodios de Stranger Things?

La serie se profundizará en el Upside Down y en el origen real de Vecna, preparando un cierre como nunca antes se ha visto para una de las historias más influyentes de la televisión moderna.

Su último tráiler publicado comienza con una frase que anticipa lo que pasará en el Volumen 2: "Todo lo que alguna vez hemos asumido sobre el mundo al revés ha sido totalmente erróneo". Este adelanto ya marca el tono con el que arrancará la segunda parte, donde el Upside Down deja de ser solo un reflejo oscuro de Hawkins para convertirse en una entidad mucho más compleja y peligrosa.

A su vez, este avance muestra nuevas zonas, estructuras desconocidas y una conexión más profunda entre ese mundo y Vecna, dejando claro que la amenaza es mayor que nunca.