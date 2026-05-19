Hay peinados que se ven cute y aesthetic en cabello corto, sin la necesidad de tener el pelo largo. Lo mejor de todo es que los puedes usar en cualquier ocasión, ya sea en el día a día o en un evento especial. Incluso, algunos de ellos se hacen en aproximadamente 5 minutos, si es que vas a la carrera. Conoce las 2 ideas para maquillarse los ojos y que se vean más grandes.

Llevar el cabello corto tiene varias cualidades y es por ello que muchas mujeres prefieren llevarlo así. Entre ellas están la comodidad y el no perder horas en lavarlo, desenredarlo y secarlo. Asimismo, destaca los rasgos del rostro al retirar el volumen de cabello que a veces oculta el cuello, la mandíbula y los ojos, que puedes maquillar de la siguiente manera si los tienes caídos y pequeños.

Los 4 peinados para cabello corto

1. Baby Braids: Este peinado es retro, pero en este 2026 es lo que está de moda. Es ideal si no tienes mucho tiempo, pues a lo mucho te tomará 5 minutos hacerlo. Para ello, solo debes separar 2 mechones delgados al frente del rostro y así hacer unas pequeñas trenzas clásicas. Mientras que el resto del rostro va suelto.

4 ideas de peinados perfectos para cabello corto en cualquier ocasión: se ven cute y aesthetic|Pinterest

2. Claw clip: Este peinado también es ideal para las mujeres que llevan el corte de pelo corto, sobre todo para aquellas que lucen un bob. Solo bastará con tomar una pinza pequeña o mediana para hacer una coleta y sujetarla hacia arriba. Un plus será dejar mechones a los costados.

4 ideas de peinados perfectos para cabello corto en cualquier ocasión: se ven cute y aesthetic|Pinterest

3. Messy: Este estilo es un peinado no tan peinado; es decir, las ondas son texturizadas y se dejan sueltas para que luzcan. Es ideal para las mujeres que llevan un corte bob o lob.

4 ideas de peinados perfectos para cabello corto en cualquier ocasión: se ven cute y aesthetic|Pinterest

4. Medio moño alto: Uno de los peinados más aesthetic y perfecto para las mujeres que prefieren tener la cara despejada y mostrar sus facciones.