Cómo delinear los ojos pequeños y lograr una mirada más abierta

El mundo del maquillaje nos ofrece una gran cantidad de técnicas que ayudan a poder resaltar nuestros atributos como así también modificar aquello que no nos gusta del todo.

Si tienes los ojos pequeños se puede ganar mucha expresividad con un delineado bien realizado. Tranquila no debes dibujar líneas complicadas ni seguir tendencias pasajeras sino de llevar a cabo una técnica que amplifica la mirada.

¿Cómo delinear los ojos pequeños?

Prepara los párpados con una base ligera

El primer paso es aplicar una base o un correcto suave sobre los párpados. De esta manera vas a unificar el tono, fijar el producto para poder evitar que el delineado se corra durante el día.

Traza una línea delgada en el párpado superior

Luego tienes que utilizar un lápiz o delineador en gel de punta fina. Vas a empezar desde el exterior del ojo hacia el centro y debes tratar de mantener la línea lo más pegada posible a la pestaña. Debes evitar los trazos gruesos ya que una línea delgada abre la mirada sin restar espacio al párpado.

Mujer delineándose |Canva

Añade un rabillo sutil hacia afuera

Debes seguir por aplicar el famoso cat eye que se adapta a los ojos pequeños si el rabillo es corto y discreto. Lo que debes hacer es extender la línea apenas unos milímetros hacia afuera y ligeramente hacia arriba. Este detalle alarga visualmente el ojo sin endurecer los rasgos.

Ilumina el lagrimal para dar frescura

Para que los ojos se vean más grandes, debes aplicar una sombra clara o iluminador en el lagrimal para aportar luz. Esto complementa el delineado y aporta un efecto de amplitud instantáneo.

Usa lápiz blanco o nude en la línea de agua

El siguiente paso es aplicar un lápiz claro en la línea de agua inferior para abrir la mirada. El contraste con el delineado superior crea la ilusión de ojos más grandes y descansados.

delineador perfecto

Difumina suavemente el párpado inferior

Por último, no utilices un delineador negro sino opta por un tono marrón claro para el párpado inferior. Debes difuminarlo suavemente para dar definición sin endurecer. Este gesto equilibra el maquillaje y evita que el ojo se vea más pequeño.