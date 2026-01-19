A cuántos años de humano equivale un año de perro: la equivalencia real

Durante años se creyó que un año de perro equivalía a siete años de un humano, pero esta fórmula no es del todo correcta. La edad canina depende de factores como el tamaño, la raza y el ritmo de envejecimiento. Aquí te explicamos cuál es la equivalencia real para saber cuántos “años humanos” tiene tu perro.

Investigadores de Kennel Club del Reino Unido publicaron recientemente un estudio revelando todos los lineamientos principales para conocer la edad de tu mascota y estos criterios llamaron la atención, debido a que refutaron muchas de las teorías que se creyeron por mucho tiempo.

Estas son las pautas generales para sacar la edad de un perro

De acuerdo a los especialistas, los primeros dos años de la vida de un perro pequeño equivalen aproximadamente a los 12,5 primeros años humanos; 10,5 para un perro mediano y nueve para los perros grandes.

En tanto, explicaron también que para calcular a cuánto equivale un año de perro, cada año adicional se multiplica por entre 4,3 y 13,4 años, pero este dependerá de la raza y el tamaño del animal. Esto ayuda a entender mejor cómo se relaciona un año perruno con uno humano.

Los principales cuidados que debes tener con tu perro

Para asegurar su bienestar y una vida larga y saludable, expertos del portal Kiwoko mencionaron todos los cuidados que debes tener con tu mascota:

