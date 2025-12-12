La solución más rápida para quitar el olor a pipí de perro de tu casa: es sencillo

El olor a pipí de perro puede impregnarse fácilmente en pisos, alfombras y muebles, y aunque suele parecer difícil de eliminar, existen métodos caseros muy efectivos para neutralizarlo por completo. Con los ingredientes adecuados y un par de pasos sencillos, puedes deshacerte del aroma en minutos y recuperar la frescura de tu hogar sin recurrir a productos costosos. Aquí te explicamos la solución más rápida y cómo aplicarla correctamente.

De acuerdo a especialistas del portal Home Center, el bicarbonato de sodio sirve para quitar el olor a pis de tu mascota, y de hecho es uno de los remedios más efectivos y seguros para usar en la vivienda.

¿Por qué el bicarbonato de sodio sirva para eliminar este olor?

Es un potente neutralizador de olores: el bicarbonato no solo “tapa” el olor, sino que lo neutraliza químicamente. La orina de perro contiene compuestos ácidos y amoniacales que generan el mal olor. Este producto, al ser alcalino, reacciona con esos ácidos y los descompone, eliminando el aroma desde la raíz.

Absorbe la humedad y los compuestos olorosos: cuando se espolvorea sobre una zona húmeda, el bicarbonato absorbe la humedad, captura las moléculas que producen el olor y evita que estas queden impregnadas en el material (alfombra, sillón o piso).

Es seguro para mascotas y superficies: a diferencia de algunos limpiadores químicos fuertes, el bicarbonato no es tóxico para perros o gatos, no daña telas, pisos ni muebles y puede usarse tantas veces como sea necesario.

Potencia el efecto de otros limpiadores: cuando se combina con vinagre blanco (otro neutralizador natural), la reacción efervescente ayuda a levantar residuos de orina que quedaron atrapados en fibras o poros.

¿Qué otros productos también sirven para erradicar este olor?

Por otra parte, los expertos mencionaron que el vinagre, el jabón con agua oxigenada y el limón también sirven para eliminar el olor a pis de perro, pero cada uno actúa de manera distinta y funciona mejor en ciertos casos.

El vinagre elimina bacterias y neutraliza el amoníaco de la orina, el agua oxigenada con jabón oxida y descompone las moléculas que producen el mal olor y además ayuda a quitar manchas, y el limón, gracias a su ácido cítrico, reduce olores leves y deja un aroma fresco. Estos productos funcionan porque modifican químicamente los compuestos responsables del olor y limpian la zona en profundidad.