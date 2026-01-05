Tras acertar en sismo, Mhoni Vidente comparte nuevas predicciones que se cumplirán en 2026

El 2 de enero fue una mañana muy movida, puesto que los habitantes de Guerrero y la CDMX fueron sorprendidos con un intenso sismo, el cual, por su intensidad, logró activar las alarmas sísmicas. Ante los hechos, todos han quedado sorprendidos, puesto que Mhoni Vidente ya lo había mencionado en sus recientes pronósticos.

Ante lo acertado de sus comentarios, la astróloga ya dio a conocer nuevas predicciones que podrían cumplirse en el 2026; para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se conoce sobre los hechos.

¿Qué comentó Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente tiene una sección en un importante medio de comunicación, en el que hace todo tipo de comentarios sobre rituales y pronósticos para ciertos signos zodiacales. Al acertar sobre el sismo que se iba a presentar y ocurrió, ha dado a conocer nuevas predicciones que podrían cumplirse en el 2026.

Inicio explicando que el 2026 es el año del cero, por lo que para todos implica un reinicio total en sus vidas, siendo un gran momento para acomodar las ideas y empezar un año con cambios importantes para progresar.

Dentro de la explicación inicial, detalló que el arcano del tarot que domina el año es sin duda “El Loco”, el cual nos indica que habrá cambios importantes en la política, por lo que Cuba, al igual que Venezuela, logrará ser libre para este año.

Aunado al tema político, hizo una importante predicción al respecto, detallando que podríamos ver la muerte de líderes políticos importantes; podría tratarse del presidente de Rusia, Vladímir Putin, o del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por otro lado, también detalló que el actual Papa León XIV podría ser víctima de un atentado, causado por una persona cercana en el Vaticano, situación que ha sorprendido a todos los internautas sobre ello.

¿Qué signo zodiacal será beneficiado?

Aunque todos los signos se verán beneficiados, Mhoni Vidente detalló que este año será para los signos de acuario, aries, leo, libra y escorpión, por lo que deben aprovechar al máximo sus nuevas predicciones, buscando cerrar ciertos proyectos para dar inicio con cambios importantes.

A diferencia de otros pronósticos, ahora la astróloga no mencionó nada sobre algún sismo o desastre natural, por lo que es importante escuchar sus últimos comentarios para conocer los cambios que podremos ver en los próximos días.