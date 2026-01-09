Así puedes activar el living para desbloquear energías en tu hogar, según el Feng Shui

Comenzó el 2026 y, para quienes no hicieron rituales o cambios en sus hogares para renovar energías, el Feng Shui trae algunos consejos que permitirán activar un rincón muy importante del hogar. Esta creencia ancestral pone el foco en la armonía.

Antes de que el 2025 culminara, los rituales recomendados por diferentes creencias se viralizaron con el fin de que las personas pudieran dejar atrás lo que no les sumaba y renovar las energías para comenzar el nuevo año de la mejor manera. Ahora, se pueden atraer energías positivas porque nunca es tarde para empezar.

Feng Shui, armonía y energías

Entre las creencias más influyentes de la actualidad el Feng Shui se posiciona entre las más elegidas. Es que esta remarca que la armonía permite que las buenas energías lleguen a nuestras vidas y fluyan adecuadamente en el día a día, con todos los beneficios que esto conlleva.

La armonía en el hogar, es decir sin obstáculos, permite que las energías positivas del universo se muevan libremente en cada ambiente y nosotros percibamos beneficios en aspectos como el amor, las finanzas, la salud, las relaciones sociales y la resolución de conflictos, entre otros.

¿Cómo activar el living de tu hogar?

Para el Feng Shui, el hogar es uno de los lugares más importantes en la vida de las personas. Además, dentro de este, la zona del living posee su centralidad ya que en este se activan las aspiraciones vitales de las personas y es por eso que, según afirma, resulta necesario que tenga armonía.

Para que el 2026 que recién comienza se desenvuelva con energías desbloqueadas es preciso activar el living de nuestro hogar. El Feng Shui pone el foco, en primer lugar, en la limpieza y en el orden. Además, invita a utilizar adornos de colores rojo y verde que representan al fuego y a la madera.

Por otro lado, esta creencia indica que hay que prevenir acumular objetos rotos o tener plantas marchitas. En su lugar, el Feng Shui invita a emplear velas, lámparas de sal o almohadones de los colores señalados anteriormente. Sumar cuadros con flores ayudará a potenciar las energías positivas de este ambiente del hogar.

