WhatsApp suma nuevas funciones para incrementar la seguridad

Desde hace mucho tiempo, la aplicación de WhatsApp se ha convertido en una de las más importantes para millones de personas, pues gracias a esta se puede mantener contacto con la familia, amigos y con también resolver cuestiones laborales. Sin embargo, conforme la tecnología va avanzando, las funciones y actualizaciones que tiene la herramienta.

Entre sus funciones más utilizadas se encuentran hacer videollamadas, enviar mensajes, mandar fotografías en alta calidad, crear stickers personalizados y el poder utilizar la IA. Sin embargo, poco a poco se ha ido actualizando y en esta ocasión una nueva función llamada ‘Ayuda de Escritura', podría ser una gran herramienta para muchos.

¿Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp?

Otra opción es el ‘Resumen de seguridad’, el cual sirve para proteger a los usuarios de otros que son totalmente desconocidos cuando son agregados a un grupo de WhatsApp. Pero eso no es todo, ya que nuevas funciones llegarán y aquí te dejamos algunas que pueden ser de utilidad.

Podría lanzar los nombres de usuario

Esto podría permitir a los usuarios elegir un nombre de usuario para que puedan ser contactados sin dar su número de celular. Además, este será visible en la conversación para que lo puedan leer.

Chats invitados

Esta función podría abrir una nueva ventana de comunicación para las personas que no cuenten con la aplicación, lo que va a permitir administrar conversaciones que vienen de otras herramientas.

Enlazar el perfil de Instagram a la cuenta de WhatsApp

Para esta opción, los usuarios podrán añadir enlaces verificados a perfiles de Instagram. Mediante el ‘Centro de Cuentas’.

Programar llamadas en WhatsApp

Ahora, los usuarios tendrán la opción de programar llamadas y esto se puede lograr de una forma muy sencilla: deberán pulsar en la pestaña ‘Llamadas’, presionar el botón '+' y darle a ‘Programar llamada’.

