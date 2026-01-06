Esta es la actividad de invierno que es tendencia en 2026, según la IA

México es uno de los países que ofrece grandes bondades a lo largo de todo el año. Es por este motivo que al turismo interno se le suma el extranjero que llega a suelo azteca para vivir experiencias inolvidables, que los invitan a regresar.

¡Empieza el 2026 atrayendo cosas positivas con este poderoso ritual!

Gracias a la Inteligencia Artificial (IA), los viajeros tienen la posibilidad de interiorizarse de todos los atractivos que posee México para conocer durante el año. Ahora, en medio de las vacaciones de invierno, existen diferentes alternativas aunque algunas de ellas se presentan como tendencias imposibles de evitar.

¿Qué tendencia se impone 2026?

La aplicación Gemini ha sido empleada para conocer algunas particularidades del turismo en México. Ahora, esta IA de Google fue consultada sobre las actividades de invierno que se destacan por sobre el resto por lo que esta tecnología hizo un breve análisis de distintas bases de datos y referencias difundidas por los propios turistas.

“Para este invierno de 2026, la tendencia que está dominando el turismo en México es el ‘Turismo Ferroviario de Lujo y Naturaleza’”, remarcó Gemini. En este punto, la IA afirmó que esa tendencia “es impulsada principalmente por dos grandes experiencias que han captado la atención en redes sociales y medios especializados”.

¿Qué actividades de invierno son tendencia en 2026?

A continuación, y en base a lo señalado anteriormente, la Inteligencia Artificial detalló cuales son las actividades de invierno que son tendencia en 2026:

