ADIÓS al comedor tradicional: esta es la nueva tendencia europea que debes tener en tu cocina

Año nuevo, cocina nueva. En 2026 se despide el comedor tradicional y llega un cambio inesperado donde las mesas dejan de ser el centro y corazón del espacio. La tendencia europea propone replantear la distribución, creando ambientes más amplios y funcionales, con mayor espacio libre, estilo y distinción, convirtiendo la cocina en un lugar versátil y moderno .

Drommen Studio explica que las cocinas con barra se han consolidado como un elemento clave del diseño moderno. Más que funcionalidad, ofrecen un punto de encuentro donde familiares y amigos pueden compartir mientras se cocina. Este diseño combina estilo y practicidad, adaptándose a distintos tamaños y estilos de vivienda, transformando la cocina en un espacio abierto y acogedor.

Elegir materiales adecuados para la barra es clave, así combina con el hogar y aporta estilo y funcionalidad al comedor.|Fuente: Canva

Una barra en la cocina integra una superficie que sirve como área de trabajo, comedor informal o zona social, conectando la cocina con el salón o comedor. Entre sus ventajas destacan el aprovechamiento del espacio, la versatilidad y la interacción social. Además, permite personalizar materiales y acabados, aportando estilo y convirtiendo la cocina en el corazón del hogar.

¿Cuál es el mejor material para una barra de cocina en el comedor?

Si bien integrar una barra en la cocina es una idea innovadora que transforma por completo el ambiente, también es fundamental elegir los materiales adecuados. Según Elle Decor, la elección correcta no solo garantiza durabilidad y funcionalidad, sino que además permite que la barra se integre con el estilo de tu hogar, aportando armonía y elegancia al espacio.



La madera es uno de los materiales más populares para barras de cocina, gracias a su calidez y estilo natural. Permite crear un ambiente acogedor y elegante, y se adapta a diferentes estilos de decoración. Además, es fácil de combinar con otros materiales y, bien tratada, ofrece durabilidad y resistencia al uso diario.



gracias a su calidez y estilo natural. Permite crear un ambiente acogedor y elegante, y se adapta a diferentes estilos de decoración. Además, es fácil de combinar con otros materiales y, bien tratada, ofrece durabilidad y resistencia al uso diario. El granito es ideal para quienes buscan durabilidad y resistencia . Este material soporta altas temperaturas, cortes y golpes, siendo perfecto para la cocina. Sus vetas y tonalidades únicas aportan elegancia y sofisticación al espacio, convirtiendo la barra en un elemento funcional y decorativo que perdura con el tiempo.

Tener una barra en el comedor es ideal: une funcionalidad, estilo y un espacio social para compartir.|Fuente: Canva

. Este material soporta altas temperaturas, cortes y golpes, siendo perfecto para la cocina. Sus vetas y tonalidades únicas aportan elegancia y sofisticación al espacio, convirtiendo la barra en un elemento funcional y decorativo que perdura con el tiempo. El acero inoxidable es una opción moderna y profesional. Es resistente a manchas, humedad y calor, lo que lo hace muy práctico para el uso diario. Su acabado brillante aporta un estilo contemporáneo y minimalista, y combina a la perfección con cocinas de diseño industrial o moderno, facilitando la limpieza y el mantenimiento constante.



Es resistente a manchas, humedad y calor, lo que lo hace muy práctico para el uso diario. Su acabado brillante aporta un estilo contemporáneo y minimalista, y combina a la perfección con cocinas de diseño industrial o moderno, facilitando la limpieza y el mantenimiento constante. El cuarzo o las superficies compactas son ideales para quienes buscan estética y practicidad. Este material ofrece gran resistencia a rayaduras y manchas, y está disponible en múltiples colores y acabados. Permite crear barras personalizadas que combinan diseño moderno con funcionalidad, manteniendo siempre un aspecto impecable y elegante en la cocina.

¿Cuá es la medida perfecta de una barra para colocar en el comedor?

La medida ideal de una barra integrada depende del uso que se le dará, pero generalmente se recomienda una altura de 90 cm para trabajo y 105 cm si se utilizará como barra de desayuno o social. Estas proporciones permiten comodidad al cocinar, sentarse y mantener una postura correcta, asegurando que el espacio sea funcional y ergonómico.

En cuanto a la profundidad, lo más habitual es que la barra tenga entre 30 y 40 cm si se destina a apoyo, o 50–60 cm si se quiere incluir asientos y comer en ella. Además, es importante dejar al menos 90 cm de paso libre detrás de la barra para garantizar movilidad y seguridad, logrando un espacio práctico y armonioso dentro de la cocina.